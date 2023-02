Procès des attentats de Bruxelles: l'audience débute par l'explication d'un texte d'Abdeslam "mal interprété" à Paris

Mardi soir, l'avocate de Salah Abdeslam Delphine Paci avait mis en évidence un texte de son client que les enquêteurs belges n'ont pas pu dater. Or ce texte, qui se trouve dans la motivation du verdict pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été daté par les enquêteurs français aux 25 octobre 2015, 22 janvier et 19 mars 2016. La présidente de la cour d'assises de Bruxelles, Laurence Massart, avait donc ordonné aux enquêteurs de vérifier si l'expertise française contredisait leur enquête.

L'explication des enquêteurs mercredi matin a surpris la cour : selon la cellule de lutte contre la cybercriminalité, il s'agit d'une "mauvaise interprétation des données" par la cour d'assises de Paris. Une explication technique a suivi, la Computer Crime Unit précisant que le texte était composé de fragments trouvés dans le dictionnaire du traitement de texte Word. En résumé, les données auxquelles il est fait référence concernent uniquement l'utilisation du dictionnaire, et non l'utilisation de Word lui-même, ni le texte final tel qu'il a été reconstruit.

Dans ce texte, Salah Abdeslam exprime son désir de "terminer le travail avec les frères" après les attentats de Paris. L'avocate d'Abdeslam avait précédemment indiqué que l'accusé avait admis être l'auteur de passages du texte, mais qu'il n'avait pas écrit le texte tel que les enquêteurs l'ont reconstitué.

La défense d'Ayari se concentre sur les exactions du régime syrien

Me Isa Gultaslar, l'un des avocats de Sofien Ayari, s'est attelé mercredi, devant la cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, à rappeler les violences innommables commises par le régime de Bachar al-Assad en Syrie et les problèmes causés par les interventions internationales au Moyen-Orient.

Me Gultasar a commencé par revenir sur l'opération policière à l'adresse située rue du Dries en demandant quelques précisions aux enquêteurs sur le déroulé des faits. Il a ensuite évoqué un PV de l'enquête concernant une possible implication de son client dans un attentat en Tunisie et un autre dans un pays d'Afrique. "Après son arrestation, M. Ayari a-t-il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émit par la Tunisie ou n'importe quel autre pays pour des attentats ? A-t-il été jugé en Tunisie pour terrorisme ?", a questionné le pénaliste. "Il n'y en a eu aucun", a répondu la juge d'instruction Berta Bernardo-Mendez.

Les enquêteurs ont ensuite confirmé, à la demande de l'avocat, qu'aucun message d'appel à la haine n'avait été retrouvé lors de l'exploitation du compte Facebook de Sofien Ayari, qu'aucun testament de ce dernier n'avait été retrouvé lors des investigations et qu'il n'apparaissait pas sur des photos avec des armes dans les planques.

S'adressant à l'islamologue Mohamed Fahmi, Me Gultasar a alors posé une série de questions concernant les agissements du régime de Bachar al-Assad en Syrie. L'interrogé a confirmé que ce dernier avait recours à la torture, aux viols et à toute sorte de traitements inhumains envers des personnes détenues. "Il existait des sortes de camps de concentration, des camps de mort en Syrie", a expliqué l'islamologue, précisant également qu'une plainte avait été déposée pour crime contre l'humanité à ce sujet. Il a également affirmé que le régime syrien avait tué proportionnellement largement plus de civils que l'État Islamique (EI).

"Y avait-il des attentats suicides en Irak avant l'intervention américaine (en 2003, NDLR) ? Al-Qaida existait-il ?", a également interrogé Me Gultasar. "Pas à ma connaissance", a répondu Mohamed Fahmi, confirmant, suite à une autre question, que l'administration américaine avait commis des abus dans les camps de détention en Irak, que des armes prohibées avaient été utilisées et que l'armée américaine avait fait beaucoup de morts dans le pays.

Enfin, l'avocat a rappelé, via une question, que les djihadistes afghans étaient appelés Moudjahidines (combattants de la liberté) par Ronald Reagan à l'époque et que la destitution de Mouammar Kadhafi s'était faite grâce à un djihadiste reconnu.

L'orientation des questions de Me Gultasar a laissé perplexes plusieurs de ses confrères, qui défendent les autres accusés. La voie empruntée par le pénaliste laisse toutefois penser qu'il va tenter de justifier l'adhésion de Sofien Ayari à l'EI par les atrocités commises par le régime syrien et les Occidentaux.