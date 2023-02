Près de 400 Belges sont morts en vacances en 2022, des causes multiples

"Aujourd’hui, nous rapatrions autant de touristes belges qu’avant le coronavirus. Dans 90 % des cas, il s’agit d’une mort naturelle. L’infarctus est la cause principale de décès, suivie par les accidents résultant par exemple d’une chute malheureuse lors d’une randonnée en montagne" indique Greta Plas, manager du centre de rapatriement de DELA.

Même s'il ne s'agit que d'1% des cas, l'entreprise constate que le vélo à la côte, mais que par conséquent les accidents sont plus nombreux aussi. Il y a du progrès en revanche du côté des sports d'hiver, et Greta Plas l'explique par la popularité croissante du casque de ski.

Le Covid, s'il ne semble plus empêcher les Belges de voyager, reste dangereux : il représente encore 5% des rapatriements (contre 10 les deux années précédentes cependant).

L'origine des rapatriements est le plus souvent européenne: l'Espagne et la France constituent à elles seules 45% des pays d'origine, et on compte en revanche très peu de de Belges qui décèdent dans des lieux exotiques ou à cause de maladies étrangères.