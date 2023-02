Aussi, en 2022, quand Sarah cherche quelqu’un pour refaire le toit de sa maison à Ans, elle se tourne vers Bobex. Comme d’autres intermédiaires du secteur, cette plate-forme met en relation particuliers et professionnels. "Un peu comme un site de rencontres", résume Bobex sur son site.

La demande de devis de Sarah est étudiée. Et un professionnel, "fiable" et "choisi dans un souci de qualité" comme l’annonce la plate-forme, lui est conseillé en août. Des avis d’utilisateurs sont là aussi pour guider l’usager. Tout est gratuit. Seuls les professionnels du secteur paient une cotisation pour intégrer le réseau Bobex.

L’entrepreneur, actif depuis avril 2021, vient faire le devis. Sarah passe commande. "Comme le prévoit le contrat, je paie un acompte de 30%. " Soit 5 000 €. Les travaux doivent commencer au début de l’automne 2022.

Sarah ne reverra jamais ni l’entrepreneur, ni l’argent.

D’autres plaintes

En octobre, sans nouvelles de l’entrepreneur, elle recontacte Bobex. Les services ne parviennent pas non plus à joindre l’entreprise défaillante. Et constatent que deux autres plaintes à son encontre leur sont parvenues. La référence est donc immédiatement bloquée sur la plate-forme.

"Un autre plaignant a même attendu le temps qu’il fallait devant chez lui pour pouvoir l’interpeller. Il était apparemment souriant, sympa et tout. Mais au bout du compte, rien. Il fait le mort. On ne le reverra pas", enrage Sarah.

Entre-temps, elle découvre que l’entrepreneur n’a pas d’accès à la profession. "Son adresse est en Flandre, où on peut en effet ouvrir une entreprise de construction sans avoir un accès à la profession. Mais pour travailler en Wallonie, notamment pour la toiture, on est obligé d’avoir les qualifications requises. Pour moi, Bobex n’a donc pas vérifié s’il était qualifié ou pas ", lance Sarah.

Repartir à zéro

Pour elle, c’est clair : le contrôle en amont a été trop superficiel. Et le discours sur la qualité et la fiabilité martelé par la plate-forme se révèle par conséquent trompeur.

Elle attend donc de Bobex une réaction "à la hauteur de la confiance qui fonde son succès" depuis 23 ans: un soutien pour introduire une action collective en justice avec les autres plaignants, par exemple.

En attendant, il a fallu tout reprendre à zéro. Conseillée cette fois par un ami, Sarah a trouvé une autre entreprise. Avec laquelle elle a négocié serré : elle ne versera pas d’acompte. Rien avant le début concret des travaux.

Entre-temps, les tarifs ont explosé. Le prêt qu’elle avait contracté n’y suffira pas. Elle a revu les travaux à la baisse. Et, sur les conseils de son avocat, elle a abandonné l’idée d’aller seule devant le tribunal de Commerce pour dénoncer la non exécution du contrat. Une base pour pouvoir réclamer le montant de l’acompte. "Le recours me coûterait déjà 2 000 €…"