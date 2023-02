Un lifting à 1,8 milliard pour nos gares : pour Georges Gilkinet, elles devront être “accessibles, multimodales, accueillantes, sobres et vivantes”

“Le principal avantage des nouveaux contrats de service public de la SNCB, de performance d’Infrabel et du plan pluriannuel d’investissement, est qu’ils couvrent une durée de dix ans. Cela permet de programmer des investissements dans la durée et de combiner des travaux sur les voies avec des chantiers en gare, précise Georges Gilkinet. Au total, 44 milliards d’euros seront consacrés au rail durant les dix prochaines années. De ce montant, 1,836 milliard d’euros seront investis dans les gares aux quatre coins du pays et à Bruxelles.”

Pas de nouvelle gare Santiago Calatrava

Si le ministre annonce des travaux dans de nombreuses gares (voir carte) d’ici 2032, pas question pour autant de débuter de nouveaux chantiers “pharaoniques” comme celui de la gare de Mons. “Peut-être qu’elle sera belle à la fin des travaux. Mais elle a coûté un argent démesuré au contribuable. C’est de l’argent qui a été, en quelque sorte, dévié de ses fonctionnalités premières, lance Georges Gilkinet. Dans notre vision, les gares doivent être accessibles, multimodales, accueillantes, sobres et vivantes.”

“Gares vivantes” à l’heure des automates

L’utilisation de l’adjectif “vivantes” pour les gares fait réagir, à l’heure où le distributeur automatique semble remplacer le traditionnel guichet et les services qu’il permet de proposer aux voyageurs…

“Même avec des automates, on peut faire des gares vivantes, nous rétorque Georges Gilkinet. On doit faire en sorte que dans toutes les gares, il y ait de la vie. Que ce soit de la vie ferroviaire ou de la vie liée à la mise à disposition de l’infrastructure pour les commerces ou les associations. Les gares peuvent servir pour des ateliers, des activités de type culturel, des salles d’exposition, des marchés bio… Les initiatives de ce type sont en train de se multiplier.”

Des stations en mode “copier-coller”

Selon le ministre de la Mobilité, les gares pourraient à l’avenir se ressembler à travers le pays. “On visera l’efficacité avec une sobriété architecturaleavec un système de commande clé en main, poursuit Georges Gilkinet. On va travailler avec des modules qui peuvent s’additionner, ce qui permet de réaliser des économies d’échelle sur le matériel. La nouvelle gare de Ciney sera, par exemple, quasiment un copié-collé de la gare de Nivelles. Ces stations correspondent au concept qu’on devrait retrouver à plusieurs autres endroits sur le réseau belge.”

Un calendrier planifié année après année

Si Georges Gilkinet présente une carte des gares qui seront concernées par des travaux dans les dix prochaines années, il est encore impossible de dire quand ceux-ci seront réellement effectués. “L’ordre des travaux fera chaque année l’objet de discussions au sein de la SNCB, avance Georges Gilkinet. C’est une question d’organisation. Très souvent, il faut qu’il y ait une coordination avec les autres travaux effectués sur les voies. Et le fait d’avoir un plan et des contrats de dix ans permet à la SNCB et Infrabel de mieux se coordonner et d’être plus efficaces en la matière.”

Intermodalité : la gare de Namur en exemple

Après huit années de travaux, la gare de Namur fera peau neuve le 1er mars, avec une gare des bus installée sur le toit. “La gare de Namur, c’est vraiment la formule idéale, conclut Georges Gilkinet. Ce principe d’intermodalité a d’ailleurs été inscrit dans les contrats de gestion et est représenté par l’acronyme STOP, qui reprend en néerlandais les quatre premières lettres des mots “marcher, pédaler, transport en commun et véhicules privés”. On doit tout faire pour que les voyageurs puissent passer du bus au train facilement. Et à Namur, il n’y aura pas de gaspillage d’espace, puisqu’on utilisera le toit de la gare.”

Accessibilité PMR, sécurité… les changements attendus

Parmi les travaux programmés pour améliorer les gares, nombreux sont ceux qui concernent l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. «Aujourd’hui, on compte 98 gares qui remplissent les critères d’accessibilité autonome», explique Georges Gilkinet. Ces gares doivent comporter des quais à 76 cm de haut, des ascenseurs ou des rampes d’accès, des dalles podotactiles le long de la voie et des distributeurs de billets adaptés. «En dix ans, on va passer de 98 gares de ce type à 166 gares sur les 553 que compte le réseau. Et si aujourd’hui, 30 % des voyageurs partent d’une gare accessible, ils seront 76 % dans dix ans.»

L’un des points noirs concerne la sécurité. Le nombre d’agressions contre des cheminots a augmenté fortement. L’an dernier, 1900 cas de violences physiques ou verbales ont été dénombrés. «À mon sens, le premier critère de sécurité pour une gare, c’est qu’on n’y soit pas seul, explique Georges Gilkinet.Elles doivent être habitées soit par la SNCB, soit par d’autres services ou par des opérateurs privés. De plus, il y a 10000 caméras qui permettent aussi de prévenir des difficultés. Enfin, le fait d’avoir des nouvelles gares plus lumineuses telles que celles qui sont imaginées va participer aussi à améliorer la sécurité.»

Personnes à mobilité réduite : voici les gares qui sont déjà en accessibilité autonome

AALST AALTER ALKEN ANDENNE ANDERLECHT ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL APPELTERRE ARCADEN ASSE AUVELAIS BAASRODE -ZUID BARVAUX BEERNEM BELLEM BOECHOUT BRUGGE BRUXELLES-CENTRALE BRUSSELS AIRPORT -ZAVENTEM BRUSSEL -SCHUMAN BRUXELLES-OUEST BUGGENHOUT CHAPELLE - DIEU COO COUR -SUR -HEURE COURT -SAINT -ETIENNE COUVIN DEINZE DIEPENBEEK DIESDELLE DILBEEK DRONGEN EDE EREMBODEGEM ESSENE -LOMBEEK FEXHE -LE-HAUT-CLOCHER FLEURUS GEEL GEMBLOUX GENK GODINNE GROOT -BIJGAARDEN HAALTERT HANSBEKE HEIDE HEIZIJDE HERENT HERNE HERSEAUX HERZELE HILLEGEM HOEILAART IDEGEM INGELMUNSTER JAMIOULX JETTE KALMTHOUT KAPELLEN KIJKUIT KORTENBERG LEBBEKE LEDE LEUVEN LIEDEKERKE LIEGE-GUILLEMINS LODELINSART MARCHE -EN -FAMENNE MARIA -AALTER MELLE MOL MOLLEM MOUTERIJ NINOVE NOORDERKEMPEN OKEGEM OOSTENDE OOSTKAMP RIXENSART ROESELARE RONSE SCHENDELBEKE SINT -AGATHA -BERCHEM SAINT GILLES SINT -MARTENS -BODEGEM SINT -NIKLAAS TERHAGEN TILFF TOLLEMBEEK TURNHOUT VEURNE VIRTON WELLE WILDERT ZANDBERGEN ZAVENTEM ZEDELGEM ZONHOVEN ZWIJNDRECHT