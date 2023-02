Peter Renkens, le leader du groupe belge Confetti’s, est décédé

Le groupe a surtout existé durant quatre ans, de 1988 à 1992. Des problèmes sont ensuite survenus au sein du groupe et le projet a été abandonné. Peter Renkens a été hospitalisé en psychiatrie et ne faisait plus partie du renouveau du groupe intitulé The Confetti's 2.0.

C'est l'ancien producteur du groupe qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram ce mardi 14 février. "Je viens de recevoir la triste nouvelle du décès de Peter Renkens. RIP" commente Serge Ramaekers, visiblement touché par le décès du chanteur.

La cause de son décès n'est pas encore connue.

La newbeat est un genre de musique électronique, proche de l'acid-house dérivé de la new wave et de la musique industrielle, ayant émergé en Europe à la fin des années 1980 et qui fut populaire entre 1988 et 1992.