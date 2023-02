FN Herstal: "Un décor catastrophique pour un fleuron de l’économie wallonne"

Le montant détourné, les décisions prises, la mauvaise couverture du taux de change qui a coûté 23 millions à la boîte, etc.

Les Engagés réclament une commission parlementaire spéciale sur ce dossier.

Pour rappel, l’entreprise d’armement est détenue à 100% par la Région wallonne.

Les cadavres dans le placard

Retour sur les faits. C’est parce que la nouvelle direction cherchait des pistes d’économie pour boucler son budget 2023 que des contrôles plus pointus que d’habitude permettent de débusquer cette fraude au long cours: en 9 ans, 15 millions € (a priori) ont été détournés par un employé du service Achat de la FN Herstal. Le montant du préjudice sera précisé au terme de l’instruction en cours.

Le conseil d’administration se réunit illico. L’intéressé est licencié pour faute grave. Et une plainte est déposée avec constitution de partie civile.

Une première étude réalisée par le cabinet conseil BDO confirme la fraude et une enquête plus large est confiée à Forensic Risk Alliance: il s’agit d’un audit "forensic", ainsi nommé parce qu’il a pour mission de sortir les cadavres des placards, comme pour Nethys ou pour Liege Airport.

"L’audit vise l’ensemble de la structure et tous les éléments de la chaîne décisionnelle et de contrôle", explique Willy Borsus. "Ma demande, c’est que ce travail puisse être mené pour identifier pourquoi ce comportement a pu échapper aux contrôles depuis 2014 ", dit-il.

Fin de mandat forcé pour Laurent Levaux

Wallonie Entreprendre, qui résulte de la fusion récente des outils économiques wallons, représente la Région dans la gestion de ses participations notamment. Son conseil d’administration et le comité de direction se sont constitués parties civiles aussi dans le cadre de la procédure judiciaire.

"Les lacunes importantes dans le fonctionnement de certains organes internes sont évidents", pointe Willy Borsus. Trois départs ont donc suivi, dont deux démissions plus ou moins volontaires: celle du président du conseil d’administration de la FN Jean-Sébastien Belle (un homme du PS) et de l’administrateur et ex-CEO Philippe Claessens.

"L’homme du MR" Laurent Levaux, président du comité d’audit, s’est montré nettement plus rétif à la démission. Il a fallu que le gouvernement wallon mette fin à son mandat. La décision a pris effet le 13 février.

Le président du conseil d’administration de Wallonie Entreprendre Pierre Rion s’est vu confier "la mission de vérifier le fonctionnement du Groupe Herstal et sa gouvernance", ajoute le ministre MR. Une évaluation est prévue lors du prochain CA.

Le point dans toutes les entreprises où siège la Région

La question du contrôle et de la gestion dans d’autres entreprises gérées ou participées par la Région se pose, souligne l’Écolo Olivier Biérin.

Willy Borsus annonce que l’analyse des mécanismes de contrôle interne "sera mise à l’ordre du jour de chaque CA, dans toutes les sociétés où Wallonie Entreprendre a un mandat d’administrateur".

Et là où la Région participe financièrement sans pour autant siéger au conseil d’administration, "le sujet sera aussi abordé lors d’une rencontre avec le management".

Commission spéciale ?

"Les syndicats avaient déjà remis deux fascicules au gouvernement sur les dérives de fonctionnement et de qualité en 2014 et en 2017", rappelle l’Écolo Olivier Biérin.

"Et le rapport Vanbockestal (NDLR: la directrice du Forem Marie-Kristine Vanbockestal avait été nommée, à titre bénévole, facilitatrice à la FN Herstal par l’ancien ministre de l’Économie Jean-Claude Marcourt), avait pointé le service Achat comme un maillon faible dans l’entreprise. Il a été finalisé en juillet 2017. Comment expliquer cette absence de contrôle ?" lance-t-il. Le ministre ne répond pas (encore) à cette question.

"Au-delà de l’audit forensic, il reste beaucoup de travail pour la nouvelle direction. Et je pense qu’il faudra aussi examiner de façon plus générale la façon dont Wallonie Entreprendre contrôle les entreprises participées pour identifier de ce côté aussi les défauts de vigilance", insiste le député Écolo.

Quant à André Antoine, il déposera ce mercredi avec son groupe Les Engagés une résolution pour créer une commission spéciale de la FN. "L’importance des détournements, le risque taux de couverture euro/dollar (lire ci-dessous), l’absence de suivi, l’omerta… Le décor est catastrophique pour un des fleurons de l’économie wallonne, aux mains de la seule Région wallonne".

Il considère que le ministre Borsus apporte du grain à moudre pour mettre en place cette commission spéciale. "Et l’intervention de la Cour des Comptes s’impose", martèle André Antoine.