Installée à Grez-Doiceau, Valérie Henry se réjouit de la fête de la Saint-Valentin. “C’est la deuxième plus grosse journée de l’année pour mon commerce, indique la propriétaire des Fleurs de Valérie. Et de mon côté, ce sera la 27e Saint-Valentin. La Saint-Valentin, pour moi, c’est aussi la première fête car j’ai ouvert ma boutique un 1er février, en 1996… J’avais un ticket qui s’allongeait jusqu’à la porte. Moi qui venais d’ouvrir, j’en garderai comme souvenir un grand bonheur.”

En 27 années, Valérie a vu des évolutions dans la fête des amoureux. “Cette année, les roses rouges sont toujours aussi chères mais les jeunes aiment ce qui est roses éternelles. Les bouquets séchés ont aussi leur succès. Après, il y a des personnes qui ont des demandes précises, comme les tons crème…”

L’impact de la crise ? “Les tendances évoluent un peu, parfois les clients mettent 5 ou 6 euros de moins”

RÉGIONS | Meurtre d’Anita Lekeu, à Wanze : “Il y a eu une faute professionnelle de la part des juges”, dit son fils

À l’annonce du verdict rendu par la cour d’assises de Liège en mai dernier, qui condamnait Terry Hoyoux à 25 ans de prison, Johan Graindorge, le fils unique d’Anita Lekeu, s’était dit qu’il allait pouvoir tourner la page. Reprendre complètement sa vie là où elle s’était arrêtée, après la découverte du corps sans vie de sa maman au matin du 26 octobre 2019. “Tout le monde était satisfait du verdict : les avocats de l’accusé parce qu’ils lui avaient évité la perpétuité et moi, 25 ans, ça me paraissait juste, comme peine, même si je ne comprenais pas bien qu’on ait scindé le vol et le meurtre. J’étais persuadé que c’était fini et j’avais pris quelques jours de congé pour me remettre du procès. J’allais reprendre le boulot quand, deux semaines plus tard, je recevais un courrier” stipulant que le Parquet général introduisait un pourvoi en cassation, estimant que le vol et le meurtre ne pouvaient pas être dissociés. Mais ce faisant et en se penchant sur le dossier, la Cour de cassation avait alors noté que la peine prononcée à l’encontre de Terry Hoyoux était trop forte. Et qu’il fallait donc le rejuger, juste pour ce volet. “C’était encore plus compliqué que ça ne vienne pas de l’accusé, en fait.

LIFESTYLE | Les 4 conseils d’un pro pour que l’amour dure toujours

Dominique Curvers est sexologue clinicienne et coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, de Herve. À l’occasion de la Saint-Valentin, nous l’avons interrogée sur l’amour. De cette discussion sortent quatre conseils qui peuvent aider les couples à mieux communiquer pour construire leur histoire tout en conservant leur personnalité.

https://www.lavenir.net/lifestyle/2023/02/14/les-4-conseils-dun-pro-pour-que-lamour-dure-toujours-W7B5GNEPVNBLPFM2TI3QQKWCDI/

RÉGIONS | Cet enseignant utilise Minecraft comme support de cours

Si les élèves sont tous devant leur écran, ils se retrouvent avec leurs avatars dans le jeu. ©Eda J-L.T.

ll y a 10 ans David Nyssen, enseignant au collège Notre-Dame et Sainte-Croix à Hannut, remportait le prix Reine Paola pour l’Enseignement. Le professeur de bureautique et informatique était ainsi récompensé pour son projet pédagogique de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux.

Dix ans plus tard, le jeune enseignant poursuit une pédagogie innovante en proposant à ses élèves d’apprendre… en jouant sur Minecraft. Ce jeu vidéo au graphisme cubique et a priori assez simpliste, est très populaire chez les ados.

RÉGIONS | Bouvignes (Dinant) : des maisons par terre pour aérer le quartier

La Ville de Dinant envisage d’acheter une maison de la rue Richier à Bouvignes, en vue de l’abattre et d’y créer une place conviviale.

Au départ, la construction de trois habitations avait été évoquée en lieu et place des maisons sinistrées. “Finalement, il y a eu un changement de priorité. Au lieu de faire de petits logements, on imagine créer un espace aéré qui sera bénéfique pour l’ensemble du quartier. On peut imaginer incorporer des bancs, des plantations, du parking, des jeux d’enfants, etc. L’idée est vraiment d’améliorer la qualité de vie des gens.”

RÉGIONS | Congés scolaires : des activités pour les familles dans les musées de la région de Verviers

Durant ces congés de carnaval (détente), les musées de La Lessive et de la Ville d’eaux à Spa, ainsi que l’Abbaye de Stavelot, ont pensé aux familles et proposent des activités pensées pour les enfants.

RÉGIONS | Fleurus : le “resto bulles” s’installe au château de la Paix, en mars

Gastronomie et patrimoine font souvent bon ménage, et bonne chère. C’est d’autant plus le cas dans le projet développé par la société HNEvent : elle promeut un restaurant éphémère, constitué de tables et couverts sous bulles, qui se posent dans des lieux remarquables, à l’ombre de monuments, de parcs, de châteaux. Après avoir occupé le château d’Argenteuil, à Waterloo, les bulles gastronomiques viennent s’installer à Fleurus.

RÉGIONS | À Anvaing, le Sentier de l’Amour dure… plus que trois ans

On l’adore – quoi de plus logique ! – notre Sentier de l’Amour, qui, depuis son inauguration en mai 2016, attire chaque semaine au Pays des Collines des dizaines de randonneurs.

En couple, seuls, ou à plusieurs, tous prennent plaisir à découvrir la quinzaine d’œuvres artistiques – certaines étaient là depuis 2015 déjà – installées le long du parcours de 5,5 km. Lors d’une récente balade, on a pourtant éprouvé un sentiment de tristesse en découvrant que des installations avaient subi les affres du temps, tandis que certaines ont carrément disparu.

Mais, en ce jour de Saint-Valentin, nous parvient une bonne nouvelle : grâce au subside de six mille euros accordé en 2021 par la Commune de Frasnes-lez-Anvaing, le “Sentier” bénéficiera, à court terme, d’un rajeunissement bienvenu.

RÉGIONS | Une cité pour les fonctionnaires fédéraux

Alors que le bail de la tour Albert arrive à échéance et que la déconstruction de la cité des Finances est dans les cartons (pour l’aménagement de la halte nautique, la fameuse “marina”), le gouvernement fédéral admet n’avoir rien de concret pour le relogement de ses agents du service des Finances à Charleroi. C’est ce que vient d’indiquer en substance le secrétaire d’État MR Mathieu Michel en charge de la Régie des Bâtiments. interpellé par le député PTB Roberto D’Amico, il lui a fait savoir que l’intention était de réévaluer les besoins en superficie de bureaux pour l’ensemble des agents fédéraux.

SPORT | En visite chez Alexis Saelemaekers à Milan : “Quand tu reçois 200 000 messages de haine sur ton téléphone, tu deviens vite un homme”

Le Diable Alexis Saelemaekers nous reçoit à Milan juste avant de disputer le premier huitième de finale de Ligue des champions de sa carrière, ce mardi contre Tottenham.

Découvrez une sélection de nos vidéos

Moment magique : un groupe de cerfs, majestueux, traverse la campagne sous les yeux éblouis d’automobilistes

L’envolée sauvage au Grand-Large de Péronnes