Brexit: Bruxelles et Londres proches d'un accord sur l'Irlande du Nord

Le Financial Times évoque un avancement sur l'idée de voies "vertes" et "rouges", pour distinguer les biens britanniques qui restent en Irlande du Nord et ceux qui sont destinés au marché européen. Le point de discussion central reste cependant le rôle dévolu à la Cour de Justice de l'UE.

Beaucoup d'incertitudes persistent, notamment sur le choix de réécrire une partie du protocole ou d'y ajouter des compléments. Dans le premier cas, il faudrait repasser par tout le processus d'adoption, au Parlement européen et à la Chambre des communes.