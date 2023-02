Actions syndicales pour le pouvoir d’achat : CSC et FGTB manifestent pour une fiscalité plus juste à l’ombre de la Tour des Finances

Plusieurs rassemblements du même type sont organisés en Belgique en cette journée d’action. C’est le cas à Marche-en-Famenne, Liège, La Louvière, Eupen ou encore Anvers.

Les fédérations régionales bruxelloises de la CSC et de la FGTB plaident notamment pour une réforme fiscale ambitieuse et juste.

”La fiscalité est un levier puissant et essentiel lorsqu’on parle de redistribution des richesses. Malheureusement, depuis de nombreuses années, cette fiscalité pèse trop lourdement sur les revenus du travail, sur la consommation (TVA, accises,…), et donc sur les travailleurs et travailleuses”, s’insurgent les syndicats. “Dans le contexte actuel de crise du pouvoir d’achat, il est urgent de rééquilibrer la balance de la justice fiscale, et d’investir massivement dans les services publics, la sécurité sociale et les services essentiels.”

Pour illustrer leur propos, les syndicalistes ont détruit, à coups de bâton, une pinata géante en forme de coffre-fort, libérant une rivière de pièces en chocolats qu’ils ont ensuite distribuées aux passants. “Il est temps d’agir fiscalement et de délier solidairement et équitablement les cordons de la bourse. Il faut aller chercher le fric là où il est, c’est-à-dire sur les épaules les plus larges”, martèle un militant CSC, galvanisé par les sifflets et les roulements de tambour.

Les manifestants appellent, donc, à une fiscalité allégée sur le travail pour les bas revenus ainsi que sur les allocations sociales (en particulier les pensions). Ils veulent aussi un impôt des sociétés avec une véritable participation du pouvoir économique (comprenez les multinationales) au bien-être de tous et une taxation “juste” du capital. “Il est urgent d’instaurer un impôt sur la fortune et sur les plus-values boursières”, épinglent-ils.

Cette action s’inscrit dans la continuité de celles menées par les syndicats pour défendre le pouvoir d’achat depuis plusieurs mois. À la mi-décembre, une manifestation nationale avait rassemblé plus de 16.000 personnes à Bruxelles.

La FGTB mène une action à la Tour des Finances de Liège

Le message “Justice fiscale now” a été projeté mardi matin, dès le lever du soleil, sur la Tour des Finances à Liège. Il s’agissait d’une action de la FGTB Liège-Huy-Waremme, dans le cadre de la journée d’actions syndicales de ce 14 février pour plus de justice fiscale et contre la hausse des prix de l’énergie.

”Les bénéfices des entreprises des secteurs de l’énergie, des produits de luxe, de la distribution alimentaire, des banques, … n’ont jamais été aussi hauts. On parle de bénéfices historiques. Or, les travailleurs et travailleuses n’ont jamais été aussi pauvres”, dénonce la FGTB Liège-Huy-Waremme.

En plus du message lumineux visible au loin, plusieurs manifestants se sont rendus sur la passerelle La Belle Liégeoise, proche de la Tour des Finances, où ils ont accroché une pancarte réclamant “Moins de factures, plus de salaires” et allumé des fumigènes en faveur de leurs revendications. Ils ont ainsi réclamé “une taxation des surprofits et des grandes fortunes”, “une augmentation des salaires bas et moyens”, “le blocage des prix de l’énergie” et “des investissements conséquents dans des énergies renouvelables”.

Des militants CSC en action “Saint-Valentin” à La Louvière et à Mons

Des militants de la CSC ont mené, mardi, des actions de sensibilisation sur la thématique de l’indexation automatique des salaires. Ils étaient une soixantaine au rond-point du centre commercial “Cora” à La Louvière en début de matinée et plus d’une centaine au rond-point proche du site commercial des Grands Prés à Mons en fin d’avant-midi pour soutenir la journée d’actions syndicales menée un peu partout en Belgique.

”Nous défendons le mécanisme de l’indexation automatique des salaires, des pensions, des allocations”, a indiqué Marie Marlier, de la CSC Mons-La Louvière. “Nous ne voulons pas la remettre en cause. L’objectif est de protéger les salaires en temps de crise et de permettre aux gens de vivre dignement, en temps de crise et face à l’augmentation du coût de la vie. Nous avons distribué en tout quelque 3.000 tracts ainsi que des bonbons en forme de cœur 'Saint-Valentin' à La Louvière et à Mons. Nous avons senti que les citoyens sont très réceptifs sur ce dossier car on parle du pouvoir d’achat.”