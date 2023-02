Accident de Pierre Palmade: la famille des victimes est "insensible" à ses excuses

L'avocat a précisé que deux des victimes, un homme de 38 ans et son fils de six ans, étaient encore en réanimation mardi. Le garçon a la "mâchoire fracturée" et le père a subi plusieurs opérations, selon Me Battikh.

La troisième blessée grave, une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, est "effondrée", précise son avocat, qui indique qu'"une césarienne en urgence" a été réalisée. "L'enfant serait né vivant mais cela reste à confirmer par les expertises", ajoute-t-il.

Pierre Palmade a "honte" et est prêt à assumer "les conséquences de ses actes" après l'accident de la route qu'il a provoqué, a annoncé sa sœur Hélène après l'avoir vu à l'hôpital mardi.

"Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé", a-t-elle déclaré. "Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait", a-t-elle encore dit dans un communiqué.

L'accident impliquant Pierre Palmade a eu lieu vendredi vers 19h00, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. La voiture de l'humoriste est entrée en collision avec un autre véhicule qui venait en face.