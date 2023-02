Prévisions de croissance: la Belgique et la zone euro évitent la récession

La Belgique serait ainsi alignée sur la moyenne de la zone euro, dont la croissance attendue serait de 0,9 % cette année et de 1,5 % l’an prochain, tandis que l’inflation passerait de 5,6 % cette année à 2,5 % l’an prochain.

L’économie de l’Union européenne évite la récession, mais les vents contraires persistent, note l’exécutif européen, près d’un an après le déclenchement de la guerre russe en Ukraine et alors que les prix de l’énergie, redescendus, restent élevés. La diversification des sources d’approvisionnement d’énergie et la forte baisse de la consommation ont maintenu les réserves de gaz à un niveau supérieur à la moyenne saisonnière des années précédentes, permettant au prix de gros du gaz de tomber bien en dessous de son niveau d’avant la guerre en Ukraine, note la Commission. En outre, le marché du travail reste robuste, et la confiance se renforce, selon l’exécutif.