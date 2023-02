Surprenantes histoires judiciaires en Wallonie : des vacances payées par l’ONEM, Aldi poursuivi, un match de tennis à la prison…

D’Anvers à Arlon pour manger un burger : le juge se moque de leurs explications

Il est rare que les attendus d’un jugement sortent de l’austère langage judiciaire. Le juge André Jordant est sorti de la réserve habituelle pour justifier avec humour sa condamnation à l’encontre de deux Hollandais de Breda qui ont été interceptés sur l’E411 avec 17 kg de cannabis.

”Leurs explications relèvent de la plus haute fantaisie, note le juge. Ils expliquent qu’ils venaient d’Anvers pour manger au Quick d’Arlon. Si le tribunal peut comprendre l’attrait pour cette excellente chaîne de restauration rapide, il n’est absolument pas crédible qu’ils venaient d’Anvers (comme ils l’affirment) ou de Breda (comme le démontre l’enquête) dans ce but. En admettant qu’il n’y ait pas de Quick aux Pays-Bas, il faut relever avec certitude qu’il y en a beaucoup dans la région d’Anvers.”

Les magasins Aldi de Lontzen, Bütgenbach, Eynatten, Athus et Florenville ainsi que le dépôt de Vaux-sur-Sûre sont concernés. On y a retrouvé, pour tous ou en partie, des déjections et des traces d’urine de rongeurs, des souris mortes, et même des paquets en rayon rongés par des nuisibles…

guillement “La vie de cette famille a basculé. Depuis lors, ils sont écrasés par l’appareil judiciaire, par les experts et par la compagnie d’assurances.”

À Ténérife pour des “vacances à long terme”, elle a touché 33.500 euros d’allocations de chômage

Catherine (prénom d’emprunt), n’était pas présente devant le tribunal correctionnel de Namur ce mercredi. “Elle est à Ténérife”, précise d’emblée son conseil, Me Lambert. C’est tout le problème du dossier. La prévenue évoque des “vacances à long terme”. Elle a rencontré un plongeur avec qui elle a fait sa vie sur cette île… Mais a oublié de le signaler en Belgique et a perçu de manière frauduleuse 33 500 euros d’allocations de chômage sur une période de 5 ans.

Somme que l’ONEM compte bien récupérer.

Il jette un pavé sur un bus

Mais qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de ce Bertrigeois ! ? Le 13 juin 2022, il a pris une chaise de la terrasse d’un café pour donner plusieurs coups à la vitre de l’abribus situé près du Bertrix Hall. Ensuite, il est retourné vers la place, s’est saisi d’une barrière Nadar et l’a jetée dans la porte vitrée d’un snack “. Il est intercepté par les forces de l’ordre complètement ivre, et placé en cellule. Pas de quoi calmer le jeune homme qui donne des coups dans les murs, tape sa tête contre la cellule, et casse le judas. Il aura fallu deux doses de Valium pour le calmer.

Trois jours plus tard, le Bertrigeois remet ça ! Il lance un pavé sur un bus qui passe. La conductrice arrête le bus, en descend pour constater les dégâts. Le jeune homme se saisit alors d’un poteau en acier et se dirige vers elle, menaçant.

guillement "Perdre son enfant est probablement la pire des choses pour une maman. Madame a toute mon empathie. Je comprends que dans un cas pareil, on ne parvienne plus à trouver le sommeil et que les nuits sont hantées par une question qui revienne sans cesse: Pourquoi ? Qu’est-ce qui a bien pu se passer ?"

“Les protagonistes sont de petite taille” : près de 4 ans après les faits, l’audition de témoins n’apporte que peu de nouveaux éclairages

En décembre 2022, le tribunal correctionnel de Dinant avait ordonné l’audition sous serment de plusieurs témoins dans une affaire de coups et blessures, datant du 30 juin 2019. Ce soir-là, un homme qui quittait la “Soirée Plage” de Frasnes (Couvin) a été agressé par plusieurs personnes.

Vu les dénégations des prévenus et surtout les plaidoiries de la défense qui évoquait le laxisme des policiers et les manquements de l’enquête, le tribunal avait ordonné l’audition de témoins afin d’y voir plus clair. Un apport suffisant pour un nouvel éclairage ?

Un match de tennis, avec des balles bourrées de drogue, à la prison

Deux hommes ont été condamnés par le Tribunal correctionnel d’Arlon. Loin d’être des enfants de chœur, leur pedigree judiciaire en atteste, ils ont inventé un nouveau sport. Raquette en main, ils ont envoyé des balles de tennis au-dessus des murs d’enceinte de la prison d’Arlon, balles fourrées au cannabis qui atterrissaient dans le préau et étaient récupérées par des détenus.

Un pédophile déjà condamné en assises prend 4 ans pour avoir "tripoté" un mineur dans un camping à Tintigny

Éric Boclinville, condamné par une cour d’assises pour viol sur mineur, a récidivé au camping de Tintigny. Les faits se sont déroulés, le 4 septembre 2021, au camping des Deux-Eaux de Tintigny envers un gamin originaire de la région de Charleroi, qui y profitait de ses derniers jours de vacances avant la rentrée scolaire, accompagné de ses grands-parents. Boclinville a usé de toutes les ruses pour amadouer l’enfant, lui proposant des parties de pêche au bord de la Semois, ou l’invitant à manger des tartines de choco sous sa tente.

Deux facteurs particulièrement inquiétants ont été stigmatisés dans les attendus du jugement. Le casier judiciaire comporte deux condamnations interpellantes: en 1994, la cour d’assises de Liège l’a condamné à quinze ans de travaux forcés pour viol sur un enfant de moins de 10 ans et pour attentat à la pudeur avec violence sur une jeune de moins de 16 ans. En décembre 2020, le tribunal correctionnel de Verviers l’a condamné à un an de prison pour tentative d’embauche en vue de débauche et de prostitution d’un mineur. C’est pour cacher ce passé judiciaire qu’il s’est fait enregistrer au camping sous un nom d’emprunt.

Coup de boule lors d’un match

Un peu plus de trois ans après son pétage de plombs sur le terrain de football, le joueur qui a asséné un coup de tête au capitaine adverse (Ndlr : qui a souffert d’une commotion cérébrale et d’une fracture du nez avec plaie ouverte), est enfin fixé sur son sort.