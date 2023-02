Séismes en Turquie et en Syrie : Alexander De Croo appelle à un accueil rapide des populations sur place

La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a demandé au département de l’Immigration d’accélérer la procédure pour les personnes qui veulent accueillir temporairement leurs proches en provenance de Turquie. Le Premier ministre De Croo a expliqué dimanche qu’il s’agit de personnes qui sont déjà ici et qui ne peuvent tout simplement pas rentrer maintenant parce qu’elles n’ont plus de maison, ou de personnes qui ont un droit de séjour en Belgique et qui veulent recevoir de la famille de Turquie.