M. Magnette y était alors allé d'une boutade moquant les clichés entre Wallons et Flamands et notamment le penchant d'une partie des Wallons à aimer profiter de la vie.

"J'essaie de désamorcer des conflits par l'humour mais je dois bien constater que cela marche de moins en moins", a commenté M. Magnette, interrogé dimanche midi par RTL-TVi dont il était "L'Invité".

M. Magnette a estimé que l'on avait collé ensemble des morceaux de phrases prononcées par lui, et/ou qu'on les avait paraphrasés.

"J'ai déposé plainte devant le conseil de déontologie journalistique flamand parce qu'il y a un détournement manifeste de mes propos. La seule chose que j'essaie de faire c'est de dire au contraire que dresser systématiquement les Flamands contre les Wallons est le poison de ce pays et qu'on doit essayer de comprendre que l'on a beaucoup plus en commun".

Interrogé sur la réforme fiscale, Paul Magnette a dit déceler des choses intéressantes" dans les intentions du ministre des Finances, le CD&V Vincent Van Peteghem. Il s'en est par contre pris aux libéraux tentés, selon lui, de reprendre une partie de l'avantage concédé aux pensionnés, mais que l'on "n'entend plus lorsque l'on parle de réforme fiscale".

"C'est là le problème fondamental de ce pays: les riches ne paient pas assez d'impôts et s'ils en payaient davantage sur le capital et ses revenus on pourrait baisser les impôts sur les travailleurs", a-t-il encore dit.