Les larmes de Gaëtan Bartosz après Miss Belgique 2023 : “J’ai eu peur de me retrouver comme certains au Bataclan”

”Ça a été une soirée très compliquée. J’ai eu très très peur en montant sur scène. J’avais très très peur de me retrouver comme certains se sont retrouvés au Bataclan. Même si tout était sous contrôle, que la police état là. J’ai eu très très peur”, confie, la voix tremblante, Gaëtan Bartosz qui coanimait l’élection de Miss Belgique 2023, qui a vu le couronnement d’Emilie Vansteenkiste.

”Je voulais m’excuser pour les quelques bugs techniques qu’on a eus à cause du stress, à cause de tous ces événements. Il y a eu des techniciens qui sont partis car ils ont eu peur, on s’est retrouvés avec une équipe un peu réduite, avec des gens qui étaient un peu moins concentrés… “, précise encore Gaëtan Bartosz.

À nos confrères de RTL, l’animateur donne des détails sur ce qu’il s’est passé durant la soirée. “À un moment donné, on a demandé d’évacuer toute la salle. On a vu débarquer entre 50 et 100 policiers, je ne sais pas exactement, qui sont rentrés dans la salle. On n’a pas trop compris ce qui se passait”.

La police a fouillé méthodiquement les lieux pendant que les animateurs et les mis ont été isolés.

”Clairement, les gens ne sont pas très rassurés. On voit que les gens se demandent quoi, les gens ont commencé à regarder leurs téléphones, à intercepter les premières infos. Maintenant, la police et le bourgmestre font tout pour sécuriser les lieux. La police a communiqué avec nous. On vient d’ailleurs d’avoir la visite du commissaire de police, qui nous a dit qu’il ne prendrait aucun risque”, expliquait-il.

Dans un communiqué diffusé ce dimanche matin, le parquet fédéral a donné plus d’informations sur l’homme arrêté hier soir.

Il s’agit d’un homme né en 1976, qui était en possession d’une arme de poing. Une arme à feu et un gilet pare-balles ont également été trouvés dans son véhicule.

”Ses motivations exactes n’étaient pas claires mais il projetait potentiellement de commettre un attentat lors de l’élection. Il n’était connu ni de la police ni des services de renseignement”, précise le parquet.