Aéroport de Liège : "Une victoire pour la Wallonie" selon le ministre Willy Borsus

"Celui qui pense que nous devrions réguler l’aviation mondiale au départ de Charleroi ou de Bierset, je crois qu’il s’enfonce le doigt dans l’œil. C’est au niveau des normes internationales qu’il faut travailler. Ce que nous devons faire en Wallonie, c’est soutenir la recherche pour rendre le transport aérien moins polluant, avec de nouveaux matériaux, les carburants du futur. On a la chance d’avoir en Wallonie pas mal d’entreprises à la pointe dans ce domaine, comme Safran, la Sonaca, Thales… 19 d’entre elles ont d’ailleurs signé un partenariat d’innovation technologique."

Ces derniers temps, le MR et le parti Écolo se sont confrontés à plusieurs reprises sur des dossiers sensibles, notamment le nucléaire. "Sur l’aéroport de Liège, les discussions ont été longues et difficiles." Des tensions existent, il l’admet, mais n’en fait pas une fixation. "Le débat nucléaire est essentiellement fédéral, mais je plaide pour que l’on puisse sortir de la loi de sortie du nucléaire", dit-il.

"On voit à quel point l’enjeu prioritaire est la relance de la région. Il y a 219 000 demandeurs d’emploi en Wallonie. Un peu plus de 45% le sont depuis deux ans, alors que nous avons 141 filières de métiers sous tension ou en pénurie. Il y a donc de gros efforts à faire. Je souhaite vraiment que l’on puisse être concentrés sur ces objectifs et le respect de l’accord de gouvernement. Il y a eu des tensions sur certains dossiers mais mon message c’est: au travail plus que jamais. Et cette volonté est partagée."

Et de rappeler avec un sourire en coin que "nous sommes à plus de 16 mois des prochaines élections."