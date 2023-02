Raoul Hedebouw : “Envoyer des F-16 belges en Ukraine, c’est la guerre mondiale”

La discussion s’est ensuite dirigée sur la guerre en Ukraine. Le président ukrainien était à Bruxelles jeudi, pour demander des avions de chasses à l’UE. Pour Raoul Hedebouw, “la Belgique devrait répondre non”. “En livrant des avions de chasses, on se rapproche petit à petit d’une guerre directe entre la Russie et l’Otan, ce qui voudrait dire une guerre à déflagration mondiale”.

”La question dépasse largement la situation ukrainienne, on est dans une guerre de bloc entre les États-Unis et la Russie pour des luttes d’influences impérialistes, le peuple ukrainien est en victime". Selon le député, “la seule solution c’est la négociation : on n’a même pas un émissaire européen pour aller discuter avec les deux pays en guerre”, regrette-t-il.

Il préconise de parler avec Poutine, car pour lui la victoire militaire sur Moscou paraît impossible. “Poutine a ses intérêts impérialistes, ce n’est pas un fou”, lance-t-il, avant de préciser : “Je soutiens évidemment le peuple ukrainien, tout ce que je veux c’est la paix”. Mais le président du PTB n’en démord pas : “envoyer des F-16 belges en Ukraine c’est la guerre mondiale”.

L’homme d’extrême gauche ne soutient pas non plus l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. “Je ne suis pas pour non plus car je suis contre l’union européenne, qui est néo-libérale. Son expansion est problématique. Il faut un statut neutre à des pays comme l’Ukraine. Je ne crois pas qu’on va arriver à la paix si on ne garantit à un ensemble de pays entre la Russie et l’UE un statut de neutralité”, argue-t-il.

Raoul Hedebouw a aussi commenté la blague de Paul Magnette de la semaine. “Les Flamands aiment travailler et les Wallons préfèrent profiter de la vie”, avait sorti le président du PS sur le ton de l’humour, provocant un déferlement politique.

”Je crois que c’est une confirmation d’un cliché qui est terrible, c’est une offense à tous les travailleurs qui bossent à mort. À mon avis, Paul Magnette n’est pas au courant de ce qu’il se passe dans le monde du travail pour faire une blagounette comme ça”, martèle Hedebouw, qui voit dans ces propos une stratégique politique. “Ca l’intéresse d’approfondir les clichés pour préparer 2024 et avoir des négociations avec la N-VA sur le confédéralisme. Ce n’est pas une blagounette par hasard."

Enfin, il a aussi été interrogé sur les propos de Pierre-Yves Dermagne qui veut en finir avec la monarchie en Belgique. “Nous (au PTB ndlr) on est républicains aussi”, appuie le député fédéral, mais il y a d’autres urgences, dont l’agenda communautaire. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d’un roi”