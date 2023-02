Plus de 16.500 kilomètres : les Belges ont plus roulé en 2022 qu’en 2021, mais moins qu’avant l’arrivée du Covid

Comme explications potentielles, Car-Pass évoque les déplacements domicile-travail. D’après l’association, les employés ont continué à télétravailler et à utiliser davantage le vélo (e-bikes et speed pedelecs).

Les différences entre les années sont moins prononcées dans le cas des véhicules utilitaires légers. L’an dernier, ceux-ci ont couvert en moyenne 19.542 kilomètres, soit un statu quo par rapport à 2020 et seulement 3 % de moins qu’en 2019.

Car-Pass remarque également que plus le véhicule est jeune, plus il est utilisé. Au cours de leur première année de vie, les voitures voyagent sur une distance de 22.453 kilomètres. Après 10 ans elles effectuent encore 12.726 kilomètres tandis qu’après 20 ans, elles ne sont plus utilisées que pour 8.153 kilomètres en moyenne.

Car-Pass établit un top 5 des marques au plus long parcours moyen sur les routes et autoroutes l’année passée. Avec 22.653 kilomètres, Tesla devance DS (21.595 kilomètres), Volvo (20.485 kilomètres), Mercedes (20.301 kilomètres) et Audi (19.630 kilomètres). “Il peut sembler surprenant que les marques Tesla et DS soient en tête du classement, mais leurs flottes ont en moyenne moins de trois ans et sont donc nettement plus jeunes que celles de Volvo et Mercedes, dont l’âge moyen est respectivement de plus de sept ans et demi et de presque neuf ans”, complète l’ASBL.

Car-Pass gère le registre central avec les relevés des compteurs kilométriques de la flotte automobile belge.