L’argent sur les livrets d’épargne des Belges atteint à nouveau 300 milliards d’euros

La barre des 300 milliards d’euros a été atteinte pour la première fois à la fin de l’année 2021. Ensuite, le montant a diminué avant de revenir à ce niveau en été 2022. A l’automne, les sommes sur les livrets ont à nouveau décru avant de revenir à 300,331 milliards fin décembre 2022.

La capacité des Belges à épargner est probablement impactée par l’inflation élevée. Ainsi, les comptes courants classiques ont perdu 16 milliards d’euros depuis le mois d’août, selon les chiffres de la BNB. En outre, d’autres produits d’épargne offrant des taux d’intérêt plus élevés sont devenus plus avantageux. Les comptes à terme ont augmenté de 7 milliards au cours des six derniers mois, pour atteindre le niveau le plus élevé depuis 2017, comme le relevait De Tijd, jeudi.