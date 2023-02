Si le président des libéraux n’a pas réagi à l’annonce de ce 9 février 2023, Pierre-Yves Jeholet, l’ami de Jean-Luck Crucke dans les rangs du MR, s’est dit surpris par le choix de rallier Les Engagés.

2. Survivante de violences sexuelles, Céline témoigne et sensibilise sur Instagram

Pour se reconstruire, Céline a commencé à écrire sur le viol qu’elle a subi en 2018. Une histoire qu’elle partage sur Instagram afin de sensibiliser.

3. Robert Collignon fête ses 80 ans: "J’ai plus aimé Amay que les Amaytois ne m’ont aimé"

Ancien ministre-président wallon et président du Parlement, Robert Collignon fête ses 80 ans ce vendredi. L’occasion était belle de le rencontrer.

4. Monfort: "Si De Lie peut déjà gagner Milan-Sanremo? Avec lui, on ne sait jamais"

Dimanche, De Lie prendra le départ de la Clásica de Almeria. Après son tonitruant début de saison, il a changé de statut. De là à le voir jouer un rôle dans cinq semaines sur la Primavera ? Maxime Monfort répond.

5. Un jeune Messancéen fait vivre un enfer à sa famille : un an de prison avec sursis

Le Messancéen de 26 ans s’enfonce dans la drogue et la violence. Un enfer pour sa famille. Il est condamné à un an de prison.

6. Namur: des gardiens de l'énergie dans les écoles communales (vidéo)

Éteindre les lumières, fermer le robinet, enfiler un gros pull… Dans les écoles communales namuroises, de jeunes gardiennes et gardiens sont désignés pour transmettre les bons comportements pour lutter contre les gaspillages énergétiques.

7. Ces plantes invasives qu’il faut éviter à tout prix dans vos jardins

Elles sont aussi appelées " plantes exotiques envahissantes ". On en parle depuis de nombreuses années mais elles sont toujours bien présentes, et dans la nature et dans certains jardins. En voici trois qu’il vaut mieux éviter sous peine d’être rapidement dépassés. Voici les conseils de Marc Knaepen, notre spécialiste.

8. Le groupe Paramore dans l’âge adulte

En 18 ans, le groupe Paramore a autant évolué que sa musique et son public. Avec leur 6e album, ils prennent un nouveau virage sans pourtant adoucir leur propos.

9. Luka Elsner (ex-Standard): "Je vis un des meilleurs moments de ma carrière"

En tête de la Ligue 2 avec Le Havre, et en course pour le titre, Luka Elsner, l’ancien entraîneur du Standard, de Courtrai et de l’Union, explique la réussite actuelle du club normand. Et son évolution, comme technicien.

10. L’Unioniste Nilsson a récupéré le maillot d'Haaland: "Lui, n’a pas pris le mien"

Depuis ses débuts, l’attaquant suédois Gustaf Nilsson a croisé le crack norvégien. Mais aussi Zlatan ou Zetterberg. Plongée dans l’univers de l’homme en forme de ce début d’année.