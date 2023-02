Volodymyr Zelensky reçu au Palais royal par le roi Philippe et le Premier ministre

M. Zelensky est arrivé jeudi matin en Belgique, après un séjour mercredi à Londres et à Paris pour sa deuxième visite à l’étranger depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier, après Washington en décembre. Il a été accueilli à l’aéroport militaire de Melsbroek par le Premier ministre Alexander De Croo et les présidents de la Commission européenne et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel.