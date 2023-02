Séismes en Turquie et en Syrie: les opérateurs télécoms belges s’associent pour lancer une campagne de dons

Cette campagne vient s’ajouter aux initiatives individuelles des opérateurs, annoncées mercredi, notamment des appels et SMS gratuits vers la Turquie et la Syrie.

Les séismes qui ont touché lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont déjà fait près de 20.000 morts, et le bilan ne cesse d’augmenter. Cette catastrophe a provoqué un émoi international et entrainé des appels à la solidarité dans de nombreux pays, dont la Belgique.