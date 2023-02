Jean-Luc Crucke rejoint Les Engagés: les dessous d'un gros transfert politique

Face aux journalistes, Jean-Luc Crucke a précisé que le dossier de la boucle du Hainaut avait été la goutte d’eau. Mais l’ex-bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing était en froid avec la direction du MR depuis de nombreux mois.

Il a d’abord tenté de fédérer différentes forces centristes, dont Les Engagés et Défi. Si les discussions avaient bien avancé, Défi a finalement décliné la proposition.

Rappelons qu’à sa démission de son poste de ministre, Georges-Louis Bouchez lui avait aussi proposé un poste de juge à la cour constitutionnelle. Poste qu’il avait accepté… avant de changer d’avis.

2. L’arrivée d’un poids potentiellement lourd

Au sein des Engagés, Jean-Luc Crucke occupera un troisième poste de vice-président aux côtés d’Yvan Verougstraete et Gladys Kazadi.

Il sera spécifiquement en charge des dossiers «climat et énergie». Au Parlement wallon, il garde son siège et rejoint le groupe Les Engagés. Son arrivée permet à la formation de dépasser le PTB en nombre de sièges (11 contre 10) et de devenir le premier parti d’opposition. Mais après 2024, c’est au fédéral qu’il pourrait continuer sa carrière. L’ancien ministre indique qu’il figurera sur la liste à la Chambre «pour épauler Catherine Fonck».

Aux fédérales 2019, le cdH avait perdu l’un de ses deux sièges hennuyers. Le parti était en recul de 18117 voix dans la province par rapport au scrutin précédent.

Or, aux régionales, Jean-Luc Crucke a obtenu 18400 voix de préférence rien que sur la Wallonie picarde. Avec cette arrivée, Les Engagés pourraient récupérer ce siège. Mais la tâche s’annonce difficile. D’autant que lors du prochain scrutin, le Hainaut n’enverra que 17 députés, contre 18 à la Chambre.

Mais Jean-Luc Crucke est une personnalité appréciée. Dans le baromètre RTL / Le Soir de décembre 2022, il était la huitième personnalité politique préférée des Wallons. Juste derrière un certain… Maxime Prévot. Au MR, seule Sophie Wilmès (n°1) faisait mieux.

3. L’ouverture à d’autres tendances

Pour Maxime Prévot, l’arrivée de Jean-Luc Crucke, libéral et laïc, chez Les Engagés est quelque part la démonstration que la transformation de l’ex-cdH n’est pas qu’un ravalement de façade.

«Jean-Luc Crucke intègre la grande maison des Engagés à travers une autre porte», explique Maxime Prévot. «Il souhaite que sa sensibilité libérale sociale et verte soit reconnue. Ce n’est pas une nouvelle structure. C’est la même famille, mais l’on veut reconnaître ce droit de tendance pour nos amis libéraux sociaux à forte sensibilité progressiste et écologique. Ils pourront rejoindre les Engagés s’ils le souhaitent, préférentiellement par cette porte d’entrée que l’on a nommé les «nouveaux démocrates».

Jean-Luc Crucke semble en tout cas à l’aise dans sa nouvelle famille politique : «J’ai sans doute pris un risque… D’autres diront bon débarras».

«Je n’ai prévenu que trois personnes au sein du MR»

Jean-Luc Crucke. ©Mathieu Golinvaux

Quelques minutes après l’annonce de son arrivée chez Les Engagés, Jean-Luc Crucke répond à nos questions

Jean-Luc Crucke, avec le MR, c’est la fin d’une longue histoire…

Quasiment 40 ans. Je suis rentré avec Jean Gol au PRL. J’y ai passé des moments merveilleux.

Pourquoi avez-vous quitté la famille libérale alors?

Aujourd’hui, le libéralisme qui est le mien ne se retrouve plus dans cette forme de droitisation, de trumpisation de mon ancienne formation politique. Je suis effrayé par cette société qu’on est en train de «dualiser», une fois à droite, une fois à gauche.

Un ancien libéral laïque qui rejoint un mouvement bâti sur les fondations de l’ex-Parti social chrétien, c’est assez unique…

Je reste libéral. Je reste laïque. Mais dans cette maison des Engagés, il y a deux portes. Il y a le canal historique. Et il y a les nouveaux démocrates, qui sont les libéraux sociaux. Et l’on peut rentrer aussi par cette porte.

C’est également important de voir que des personnes laïques et athées comme je le suis, et d’autres qui sont confessionnellement croyantes peuvent justement travailler ensemble. Elles ont cette possibilité de construire des ponts.

Vous l’annoncez : en 2024, vous serez candidat Les Engagés et vous briguerez un siège à la Chambre des représentants.

Oui je serai présent sur les listes. Sinon, il ne faut pas faire de politique.

À un moment donné, il faut pouvoir faire en sorte que l’électeur lui-même prenne sa décision et juge. Je serai sur les listes à la Chambre et j’épaulerai Catherine Fonck qui fait un combat que j’ai toujours apprécié et qui, entre nous, m’a beaucoup aidé dans l’épreuve que j’ai traversée au niveau de ma santé.

Qui sera tête de liste entre vous deux?

Je sais bien que tout le monde se voit déjà Premier ministre, mais aujourd’hui cela n’a pas encore été discuté. Ces questions-là se poseront au moment opportun. Mais je peux dire qu’elles ne poseront aucune difficulté entre Catherine et moi.

Qui avez-vous prévenu au MR?

Un quart d’heure avant l’annonce, j’ai envoyé un message à trois personnes pour qui je garde le plus grand respect, mais aussi de l’amitié : Pierre-Yves Jeholet, Sophie Wilmès et Diana Nikolic. Aujourd’hui, nos voies politiques divergent, mais l’amitié reste.

Vous n’avez pas appelé personnellement Georges-Louis Bouchez pour lui faire part de votre décision?

Il y a longtemps que je n’ai plus de contact avec lui. Je lis ses tweets. Mais ce n’est pas ma manière de faire de la politique. Je crois qu’il faut utiliser d’autres formes.

Interview : Guillaume Barkhuysen