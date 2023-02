Le président du parti Maxime Prévot avait annoncé ce jeudi qu'une "nouvelle personnalité d’envergure va rejoindre le nouveau mouvement centriste Les Engagés".

Bienvenue à Jean-Luc #Crucke pour porter ensemble un projet de courage, d'espoir et d'#alternative politique. Il affirme être en phase avec les ambitions nouvelles, progressistes et modernes affichées par Les Engagés dans leur #manifeste né le 12 mars 2022 pic.twitter.com/cwVC1Na4EP — Les Engagés.be - Mouvement participatif (@LesEngages_be) February 9, 2023

Chez les Engagés (ex-cdH), Jean-Luc Crucke occupera un troisième poste de vice-président aux côtés d'Yvan Verougstraete et Gladys Kazadi. Il sera spécifiquement en charge des dossiers climat et énergie. Toujours député wallon, il siègera désormais sur les bancs des Engagés et bascule de facto dans l'opposition. L'ancien ministre a indiqué qu'il figurera lors des élections de 2024 sur la liste à la Chambre "pour épauler Catherine (Fonck)". L'élu de Frasnes-lez-Anvaing a d'ailleurs salué le rôle de la cheffe de groupe des Engagés dans son arrivée.

"J'ai sans doute pris un risque, d'autres diront bon débarras", a commenté Jean-Luc Crucke, qui a indiqué avoir fait ce choix en conscience. "Je continue à revendiquer ce libéralisme social et vert. Je ne retrouvais plus sa place au sein d'un mouvement qui se droitise, avec ces élans trumpiens." L'ancien ministre régional de l'Énergie a toutefois confié que le dossier de la Boucle du Hainaut était celui qui l'avait définitivement convaincu de quitter le MR.

"L'engagement à nos côtés d'un homme de cette trempe est un signal politique fort et signifiant. De son propre aveu et avec l'expérience qui est la sienne, Jean-Luc a évolué sur ses analyses quant aux réponses pertinentes à apporter aux problèmes sociétaux et ceci sans renier ses convictions. Au contraire il démontre l'adéquation d'un vrai libéralisme social avec les enjeux contemporains", a déclaré le président des Engagés, Maxime Prévot.

Après avoir refusé d'occuper le poste dévolu au MR à la cour constitutionnelle, M. Crucke avait fait part de son intention d'œuvrer à la mise en place d'un large mouvement centriste avec Les Engagés et DéFI. Ces derniers avaient finalement décliné.

Jean-Luc Crucke (ex-MR) rejoint les Engagés ©Mathieu Golinvaux

