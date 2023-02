Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky acclamé par les eurodéputés à Bruxelles

"Merci énormément pour votre soutien", a déclaré Volodymyr Zelensky à son arrivée au Parlement européen, avant d'écouter les hymnes de l'Ukraine et de l'UE ("Ode à la joie" de Beethoven) au côté de Mme Metsola, avant de faire son entrée dans l'hémicycle sous une ovation de plusieurs minutes.

"Il s'agit d'un moment extraordinaire, en des temps extraordinaires", a déclaré Roberta Metsola, dans un discours ponctué par les applaudissements des députés.

guillement L'Ukraine est l'Europe, l'avenir de votre nation est dans l'UE

"Désormais, les États doivent envisager, rapidement, comme prochaine étape, de fournir les systèmes à longue portée et les jets dont vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens prenaient pour acquise", a souligné la dirigeante devant le président ukrainien.

"Notre réponse doit être proportionnelle à la menace, et la menace est existentielle (...) Nous sommes avec vous aussi longtemps qu'il le faudra", a souligné Roberta Metsola.

"L'Ukraine est l'Europe, l'avenir de votre nation est dans l'UE. Nous savons le sacrifice que votre peuple a enduré pour l'Europe, et nous devons l'honorer non seulement par des mots mais aussi par des actes", a-t-elle insisté. Les Vingt-Sept ont accordé à Kiev le statut de candidat à l'adhésion à l'UE.

"Lorsque le monde pense à l'Ukraine, il pense à des héros déjouant tous les pronostics, à David battant Goliath (...) Des héros dont les noms seront évoqués pendant des générations", a estimé Mme Metsola.

Elle avait plus tôt salué sur Twitter "une journée historique pour l'Europe", avec l'intervention du président ukrainien "dans la maison de la démocratie européenne".

Dans une déclaration commune, les présidents des différents groupes politiques au Parlement européen ont appelé les Vingt-Sept "à accroître et à accélérer leur assistance militaire, à fournir le matériel militaire et les systèmes de défense nécessaires et à former les forces ukrainiennes".

"Nous réaffirmons que l'avenir de l'Ukraine est au sein de l'Union européenne et nous saluons les efforts considérables déployés par l'Ukraine pour atteindre les objectifs liés à son adhésion", ont-ils indiqué.