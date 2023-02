Comme depuis des années, cette famille qui habite du côté de Knokke-Heist, rejoint par des amis, se déplace jusqu’en Autriche, au domaine skiable de Zillertal Arena, afin de profiter de la neige. Mais cette fois-ci, tout a tourné au drame.

Mardi vers 11h40, l’homme et plusieurs de ses amis ont descendu une piste noire près de Wiesenalm, dans le Tyrol. Et selon un ami de la personne décédée, qui s’est confiée à nos confrères de Het Neuwsblad, l’homme a fait une mauvaise chute. "Notre ami n’était pas imprudent et n’a pas atteint une vitesse élevée. Juste après un pont, il y avait une section très raide, où plusieurs personnes sont déjà tombées. Comme je ne le voyais pas arriver, j’ai eu un pressentiment. J’ai d’abord cru qu’il avait pris un mauvais virage mais quand je suis remonté, j’ai vu qu’on tentait déjà de le réanimer."

Et si l’homme était expérimenté et portait un casque, il est malheureusement décédé sur la piste, les secours n’ayant pas su arriver à temps. Les parents, présents sur place, ont immédiatement été avertis de ce terrible drame.