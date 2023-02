La fin du tarif social élargi suscite l'incompréhension des CPAS wallons

"Même progressive, cette suppression intervient dans un contexte de crise sociale permanente, renforcée par les crises successives, dont le choc énergétique qui est bien loin, tant s'en faut, d'être absorbé par les ménages, en particulier ceux en situation de précarité", analyse le président de la Fédération des CPAS de Wallonie, Luc Vandormael.

Afin d'endiguer notamment une partie des pièges à l'emploi et du non-recours aux droits, la Fédération des CPAS wallons plaide pour la mise en œuvre d'un dispositif de tarif social automatique et ciblé - voire calibré - en fonction du niveau des revenus plutôt que du statut. Au-delà du gaz et de l'électricité, une réforme globale devrait en outre permettre de soutenir les ménages, quel que soit le combustible utilisé (pellets, pétrole, charbon, bois?), avance la Fédération.

Par ailleurs, l'UVCW explique que les CPAS devront désormais assurer le suivi d'un nouvel afflux de demandes liées à la suppression de l'accès au tarif social, avec en toile de fond "une surcharge administrative et émotionnelle" qui ne cessent de croître depuis la crise du coronavirus. "Nos CPAS, aux côtés de ménages en difficulté, sont depuis le début des crises successives, le réceptacle d'un public de plus en plus étendu pour une palette toujours plus large et plus complexe d'aides à mettre en œuvre", regrette Philippe Noël, vice-président de la Fédération.

L'UVCW, enfin, appelle le gouvernement à réorganiser des "Codeco" énergie (Comité de concertation dédié à l'énergie, NDLR) pour s'atteler aux différents enjeux de l'accès à l'énergie et faire émerger une "vision concertée et multidimensionnelle de l'énergie au sens large".