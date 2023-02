Procès des attentats à Bruxelles : Mohamed Abrini, malade, absent à l’audience mardi

L’avocate de Mohamed Abrini, Laura Pinilla, a indiqué ne pas avoir reçu d’appel téléphonique de la part de son client. Elle a toutefois pu confirmer que "l’homme au chapeau" était malade.

Le procureur fédéral Bernard Michel a rebondi sur cette affirmation et a déclaré qu’il avait, lui, reçu un appel téléphonique. "Mohamed Abrini était au lit, souffrant. On m’a alors demandé s’il fallait l’extraire de force de sa cellule. Comme aucun médecin ne pouvait venir avant l’heure du transfert, j’ai dit qu’il pouvait y rester."

Comme à leur habitude ces dernières semaines, Salah Abdeslam et Osama Krayem ont ensuite fait part de leur volonté de quitter la salle d’audience. L’accusé Sofien Ayari est, lui, resté présent, contrairement à lundi. Si le timing le permet, les enquêteurs pourraient dresser son portrait durant l’après-midi, même s’il apparait plus probable que ce sera pour mercredi matin. Suivront alors encore les profils de Salah Abdeslam et d’Oussama Atar, le cerveau des attentats, présumé mort en Syrie et qui fait défaut à ce procès.

Ces présentations mettront un terme à l’exposé des juges d’instruction et enquêteurs, qui avait débuté le 21 décembre. Une séance de questions-réponses aux témoins qui se sont succédé depuis lors est prévue dès mercredi et au moins jusqu’au jeudi 16 février.