Procès des attentats à Bruxelles : Hervé Bayingana, le fils de catholiques pratiquants devenu l'intendant d'Abrini et Krayem

Issu d'une famille catholique pratiquante, Hervé Bayingana Muhirwa s'est converti à l'islam en 2011. A partir de 2014, il commence à montrer de l'intérêt pour la propagande associée à Al-Qaida et à l'Etat islamique (EI).

Il affirme ne jamais avoir fait allégeance à cette organisation. Des éléments retrouvés sur son ordinateur, son smartphone et sur une clé USB indiquent le contraire. Parmi ceux-ci se trouvaient de nombreux chants à la gloire du djihad.

Lors de ses 13 interrogatoires par la police, l'accusé a eu des déclarations fluctuantes sur certains membres de la cellule mais a, par contre, toujours maintenu qu'il n'était pas "Amine". Il s'agit d'un surnom évoqué dans deux messages audio de Najim Laachraoui où il est fait mention d'un "frère" ayant rejoint la cellule terroriste par l'intermédiaire du co-accusé Bilal El Makhoukhi.

Mohamed Abrini et Osama Krayem sont eux formels: le "noir" ou le "black" chez qui ils ont dormi et qui est venu les récupérer à Schaerbeek le soir de la fusillade de la rue du Dries, lorsque Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont échappé à la police une semaine avant les attentats, c'est bien "Amine", alias Hervé Bayingana Muhirwa.

Ce dernier était cependant étranger à la préparation des attaques. "Il a été choqué" quand il a vu débarquer Mohamed Abrini et Osama Krayem à son domicile de Laeken, selon le témoignage de l'accusé suédois.

Les deux hommes y avaient été amenés par Najim Laachraoui, que le Belgo-Rwandais avait recroisé par hasard en 2016 dans le quartier Marie-Christine alors qu'il n'en avait plus eu de nouvelles depuis 2012. Il aurait juste voulu "rendre service", "pour deux ou trois jours", mais se serait retrouvé piégé après les attentats.

Hervé Bayingana Muhirwa était tour à tour chauffeur, hébergeur, intendant et logisticien de la cellule, ont résumé les enquêteurs. Son ADN a été retrouvé dans la planque de la rue Max Roos, il a fait des achats pour Mohamed Abrini et Osama Krayem (vêtements, tablette, cartes SIM...), les ravitaillait, les transportait...

Dans la foulée, les enquêteurs ont exposé le parcours et le rôle d'Ibrahim Farisi. Cet accusé n'a jamais eu de contacts avec les protagonistes du dossier des attentats, à l'exception de son frère Smail, ont-ils expliqué. Il ressort du portrait de l'intéressé qu'il n'a, semble-t-il, qu'aidé son frère à vider l'appartement conspiratif de l'avenue des Casernes à Etterbeek, que ce dernier avait sous-loué aux terroristes.

Le témoignage concernant Sofien Ayari aura lieu mercredi, de même que ceux portant sur Salah Abdeslam et Oussama Atar, un accusé faisant défaut car présumé mort en Syrie.

En début d'audience, mardi matin, la présidente de la cour avait par ailleurs annoncé une légère adaptation de l'horaire des témoignages. Afin de ne plus repousser plusieurs fois encore les premiers témoignages de victimes et parties civiles, elle a déplacé ceux-ci d'office au lundi 6 mars. Une "semaine blanche" a été insérée après la coupure de Carnaval (la semaine du 20 au 24 février) avec des témoignages d'experts et de témoins de contexte dans le cas où la séance de questions-réponses aux juges d'instruction et enquêteurs devait déborder au-delà du jeudi 16 février.

Malade, l'accusé Mohamed Abrini était absent mardi. Du côté des accusés détenus présents, Osama Krayem et Salah Abdeslam ont, comme d'habitude, demandé à retourner en cellulaire.