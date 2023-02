Pouvez-vous réellement vous passer de votre smartphone? «Il y a d’autres choses dans la vie»

Dans notre espace débat, plusieurs lecteurs ont réagi à notre sondage "savez-vous vous passer de votre téléphone portable?". C’est le cas de Claude. Il affirme que son smartphone est bien pratique et qu’il serait difficile de s’en passer : "Je l’utilise chaque fois que c’est nécessaire, pour appeler ou pour répondre, pour gérer mon agenda et mon suivi bancaire (par ex)... plus d’autres utilisations occasionnelles, comme lorsque je prends ma voiture (aide à l’appel d’urgence) qui suppose que l’appareil soit disponible 24/24 heures, 7/7 jours, 12/12 mois."

Pour François, impossible également de s’en passer. Pour se justifier, il met en avant sa grande utilité : "Le smartphone a fort avantageusement remplacé la ligne fixe, ce qui n’empêche pas de l’utiliser de manière très raisonnable."

À l’inverse, plusieurs internautes ne font pas partie des "addicts" au smartphone. Georges "ne comprend pas que l’on passe des heures sur un smartphone, parfois 8 heures par jour".

"8 heures de sommeil, 8 heures de travail ou d’études, 8 heures sur le smartphone. Je ne renie pas son utilité, mais il y a d’autres choses dans la vie. Promenades, lectures, et autre passe-temps, mais aussi le ménage", poursuit-il.

Pour sa part, Étienne peut facilement vivre sans cet outil… ou presque. "Dès que je peux m’en passer, je m’en passe. Généralement c’est le week-end, en période de vacances, quand je n’en ai pas besoin pour le travail. Le soir, sauf quand je suis le manager de garde où je travaille, je me déconnecte de 20H00 à 6H00-30 le lendemain."

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?