Les Affaires étrangères n’ont pas encore d’informations sur de possibles victimes belges après le séisme en Turquie et en Syrie

Environ 200 Belges sont enregistrés auprès du SPF Affaires étrangères dans cette région. Le contact a pu être établi avec la plupart d’entre eux et ceux-ci ont fait savoir qu’ils étaient sains et saufs. Le Centre de crise des Affaires étrangères se réunira plus tard mardi matin pour une nouvelle mise à jour de la situation.

Les ressortissants belges se trouvant en Turquie peuvent s’enregistrer à Ankara ou à Istanbul. Pour ceux se trouvant sur le territoire syrien, cela se fait à Beyrouth, la capitale libanaise.

Deux séismes de magnitudes de 7,7 et de 7,5 sur l’échelle de Richter et plusieurs répliques ont frappé lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.