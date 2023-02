Quand pâtisserie et web se marient pour le meilleur. Gaëlle Marot, 24 ans, de Messancy est une pâtissière pas comme les autres. Elle rêve d’ouvrir un salon de thé à Luxembourg.

BELGIQUE | Nethys vend Win… une seconde fois !

On s’en souvient en 2019, L’alors tout puissant Stéphane Moreau avait décidé de la mise en vente d’une des filiales de Nethys à son “ami” François Fornieri. Le plan prévoyait que la société WIN, puisque c’est d’elle dont il s’agit, changeait de propriétaire pour une somme de 8 à 10 millions, alors qu’incontestablement elle en valait beaucoup plus. Mais devant le tollé que cela avait provoqué, la vente avait été annulée. Mais ce n’était que partie remise.

Et cette fois, c’est apparemment la bonne puisque ce mardi, le Conseil d’administration d’Enodia a décidé de rendre un avis conforme unanime favorable sur la cession par Nethys sous forme d’apport de l’intégralité de ses actions détenues dans WIN à la société N.R.B.

RÉGIONS | De Tihange 2 à la centrale nucléaire normande de Flamanville pour le Faimois David Leoni

David Leoni a travaillé pendant 15 ans à Tihange 2. Mais il avait anticipé la fermeture et s’est fait engager à la centrale nucléaire de Flamanville, près de Cherbourg, en Normandie. Dans quinze jours, il y sera… Une décision qui aura un impact sur la vie de famille de ce papa solo.

MONDE | L’ex-footballeur Fazli Kocabas témoigne: « avec la communauté turque on s'organise, des gens ont tout perdu là-bas et il fait très froid »

Brabançon wallon d'origine turque, Fazli Kocabas est évidemment touché par le tremblement de terre qui a ravagé une partie de sa deuxième patrie. "Heureusement, la communauté turque est très soudée, réagit-il. Du lien se crée un peu partout en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique. Cela fait chaud au cœur."

RÉGIONS | Le vélo séduit de plus en plus à Bruxelles, la voiture reste populaire, le train en baisse : voici les chiffres pour les trajets domicile-travail

Entre 2005 et 2021, le nombre de cyclistes utilisant la petite reine pour leurs déplacements domicile-travail s’est véritablement multiplié à Bruxelles : de 1,2 % en 2005 à 7,2 % en 2021, ressort-il d’une étude commanditée par le SPF Mobilité. Le sondage a eu lieu entre juillet 2021 et janvier 2022 auprès de plus de 3.500 employeurs.

CULTURE | Perwez, Nivelles, Rixensart : « Lamytateur » n’imitera pas beaucoup

Un spectacle tous les deux ans, c’est le rythme effréné que suit André Lamy. En juin 2022, avec Lamytateur, son 24 spectacle, l’humoriste s’est lancé, dans une tournée qui signe ses 40 ans de carrière.

Il se veut plus humoriste qu’imitateur dans son dernier spectacle qu’il présentera à Perwez, Nivelles et Rixensart, en février et mars.

RÉGIONS | Le Mouscronnois Jordan Bodoux est le vidéaste officiel du concours Miss Belgique 2023

Si l’élection de Miss Belgique n’a pas la notoriété de Miss France, le concours reste suivi dans le paysage médiatique belge. Le Mouscronnois Jordan Bodoux s’est occupé des images du concours et des 32 candidates, après avoir suivi les miss pendant une semaine à Charm el-Cheikh.

CULTURE | L’homme moderne, sauce Kostia

Il s’appelle Kostia. Il est belge et il aime faire rire les gens. Beaucoup. Après avoir fait ses armes dans l’impro (qu’il pratique toujours, d’ailleurs), puis le théâtre, il s’est lancé sur la scène de l’humour. Il a testé ses vannes dans divers comedy clubs, ce qui l’a amené à écrire un spectacle qui évolue avec lui.

Il y parle de sa vie de jeune papa célibataire et d’homme moderne, de sa situation Entre deux, titre donné à cette version avec laquelle il tourne en ce moment en Wallonie et à Bruxelles.

SPORT | Alerte rouge sur les finances du foot belge (2/5): "La situation financière des clubs était devenue intenable", reconnaît Lorin Parys

Les clubs de Pro League sont dans le dur financièrement. Face à ces risques de faillite, le CEO de la Pro League, Lorin Parys, défend un plan qu'il estime nécessaire pour redresser la situation. Et insiste: avec ces nouvelles règles, tout le monde sera logé à la même enseigne.

SPORT | Étonnant: Anderlecht et le Club Brugeois n’ont plus gagné chez eux depuis… 100 jours!

Le cap a été franchi en ce début de semaine. Il faut remonter avant la Coupe du monde pour retrouver un succès à domicile d’Anderlecht et de Bruges, les deux clubs les plus titrés du Royaume. Personne ne fait pire en Pro League.

