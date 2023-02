TVA sur le gaz et l’électricité à 6%: les réactions aux décisions du gouvernement

La décision prise par le gouvernement en matière de TVA et d’accises va creuser encore le déficit budgétaire de 750 millions d’euros alors que la facture du citoyen va s’alourdir de 550 millions, a affirmé lundi le chef de groupe N-VA Peter De Roover.

"Malgré la promesse du Premier ministre, cette réforme est tout sauf neutre budgétairement", a-t-il déploré.

Le député de l’opposition a fait référence aux déclarations du Premier ministre, contredites ou fortement relativisées au sein même de la majorité, à propos d’une neutralité budgétaire de l’opération, la réforme des accises devant compenser la baisse de la TVA.

"L’an dernier, la secrétaire d’État au Budget devait démissionner parce qu’elle avait le courage de dire que la réforme de la facture énergétique allait coûter de l’argent. Le Premier ministre De Croo l’avait démenti avec force. Aujourd’hui, il apparaît bien qu’il avait tort. Le déficit budgétaire sera encore plus élevé alors que la Belgique supporte déjà le plus grand déficit d’Europe", a dit De Roover.

Au PTB, le député anversois Peter Mertens a annoncé le lancement d’une pétition contre ce qu’il appelle la "tinnetaks", en référence à la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten.

"Alors que nous avons déjà l’énergie la plus chère d’Europe de l’ouest, la ministre Tinne Van der Straeten et le gouvernement Vivaldi sont d’accord pour y ajouter encore 240 euros d’accises. Non merci", a-t-il dit. "Ce qu’ils donnent d’une main, avec la diminution de la TVA, ils le reprennent de l’autre, par des accises plus hautes".

Les communistes ont rappelé leur revendication d’un blocage des prix de l’énergie. Ils ont lancé une pétition en ce sens qui a récolté quelque 50.000 signatures jusqu’à présent.