Actions devant le MR, PS et Ecolo pour une meilleure justice sociale (vidéo)

Les différents syndicalistes, travailleurs, activistes écologistes et citoyens reprochent aux partis du gouvernement "d’ignorer la réalité de l’appauvrissement et des difficultés concrètes auxquelles une partie conséquente de la population fait face."

Pour les différents manifestants, il est l’heure pour les partis d’écouter les demandes. En se plaçant devant les trois sièges, les activistes souhaitent "une baisse des prix aux producteurs et aux fournisseurs à un niveau réellement accessible pour les usagers" ainsi qu’une refonte sur la distribution des richesses à une époque où le secteur de l’énergie pose question. "Peut-être que quand on gagne 10.000€ par mois on ne réalise pas ce que ça veut dire de voir sa facture d’énergie multipliée par 3 ou 4, mais pour nous 200 ou 300€ en plus c’est juste impossible" souligne une membre de la Campagne Don’t Pay Belgique.

Cette coalition revendique les points suivants : Un plafonnement des prix de l’énergie à un niveau réellement accessible, imposé aux producteurs et aux fournisseurs d’énergie par une réduction des dividendes distribués à leurs actionnaires, la sortie du secteur énergétique de la logique de marché et une gestion démocratique de l’énergie par la socialisation du secteur et l’abrogation de la loi de blocage des salaires et le maintien de l’indexation des salaires et des allocations.