Trois arrestations après une course-poursuite près de Malines

La voiture a été repérée à Malines par une caméra détectant automatiquement les plaques d'immatriculation et poursuivie par la police. Lorsque les agents ont tenté d'intercepter le véhicule, le chauffeur a choisi de prendre la fuite. La course-poursuite s'est poursuivie sur plus d'une dizaine de kilomètres jusqu'à Putte, où le véhicule s'est arrêté et les trois passagers en tenté de s'enfuir à pied.