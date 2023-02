Un coup de couteau dans l’abdomen de son mari

Le 9 mai 2018, Régine (prénom d’emprunt) a donné un coup de couteau à son mari. Celui-ci était alcoolique depuis près de 20 ans, elle n’en pouvait plus. “Nous nous sommes rencontrés dans les années 80 quand nous étions étudiants. L’alcool a toujours eu beaucoup de place dans sa vie. Il est sorti ce jour-là, il est revenu ivre vers 5h du matin et je me suis sentie submergée. J’ai fait une tentative de suicide, j’étais dans le flou complet.”

En fin de journée, après un passage à l’hôpital, Régine veut quitter la maison. “Il s’est interposé, a voulu me prendre mes clés et m’a coincée dans un coin. J’ai pris un couteau et je l’ai frappé à l’abdomen.”

” Ça, c’est mon 9 mm “, il menace un agent Resa avec une arme factice

Les faits se sont déroulés le 5 janvier 2022. Des représentants de Resa se rendent au domicile du prévenu, à Amay, pour vérifier le compteur électrique. Des manipulations sont constatées. Excédé par l’attitude d’un des deux agents à son égard, l’homme, tireur sportif, s’emporte, va dans son salon chercher un pistolet et le pose violemment sur la table en disant : “Ça, c’est mon 9mm”.

20.000€ ont disparu des caisses du service état-civil et population de la commune

Une ancienne employée communale a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel. Le détournement par fonctionnaire de 19.745 euros lui est reproché. Elle réfute : “Je n’ai pas détourné cet argent. Plusieurs autres personnes avaient accès à la caisse. Il se peut aussi que des erreurs aient été commises. Que, suite à une surcharge de travail, toutes les sommes n’aient pas été consignées, elles étaient alors mises dans une boîte à tartines placées dans le coffre de l’administration communale et inscrites en boni. ”

On peut avoir des amis de couleur et être raciste

Le plein d’essence avec une fausse plaque

L’employée de la station d’essence avait réussi à intercepter le conducteur juste avant qu’il parte sans payer. L’auteur des faits bien connu de la Justice, était en plus non titulaire d’un permis de conduire et avait consommé des stupéfiants. Pour sa défense, le prévenu et son conseil ont expliqué que l’intéressé avait emprunté la voiture d’une amie pour aller faire le plein. Le tribunal n’a pas cru à cette version.

Qui a volé dans la maison de personnes décédées ?

Ouf de ce soulagement pour ce Hutois né en 1987 et sorti récemment de prison ! L’homme est poursuivi pour des faits de vol réalisés dans une maison où deux personnes, un homme et une femme, venaient de décéder. On l’accusait d’avoir soustrait des bijoux, de l’argenterie, des téléphones, des ordinateurs et des caméscopes à l’aide d’une clef.

Le ministère public requiert toutefois son acquittement au bénéfice du doute.

Leur mariage refusé à Virton mais autorisé à Arlon

Un couple n’a pu se marier à Virton car l’enquête du parquet avait conclu que l’homme cherchait un titre de séjour en se mariant. Mais le tribunal de la famille à Arlon leur a ensuite donné raison. Le parquet fait maintenant appel.

Quatre candidats pour devenir procureur du roi de Namur

Les candidats pour le poste du procureur du roi de Namur avaient jusqu’à ce jeudi, minuit, pour déposer leur CV et leur lettre de motivation. Et sauf rebondissement de toute dernière minute, digne d’un mercato de la Premier League anglaise, ils sont finalement quatre à vouloir succéder à Vincent Macq, parti le 1er mars à Mons.

Il y a une femme et trois hommes. Trois candidats sont “maison” et un est “extérieur”. Dans les lignes de leur curriculum, on découvrira des générations mais aussi des expériences et compétences assez différentes… Bref, il y a pas mal diversité parmi les postulants. ” Si je devais miser une pièce, sincèrement, je ne sais pas sur qui je la placerais tant chacun a vraiment ses chances”, résume un magistrat namurois.