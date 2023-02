Prolongation du nucléaire: trois présidents de la Vivaldi pour la révision de loi sur la sortie du nucléaire

"Le gouvernement belge a décidé de prolonger cinq réacteurs pour éviter le(s émissions de) CO2", a ajouté le président des libéraux francophones en faisant référence à la décision du kern portant sur l'étude d'une prolongation possible des réacteurs de Doel 1 et 2 et de Tihange 1, qui pourraient servir de "réserve nucléaire". Le gouvernement avait déjà décidé en mars dernier de prolonger de dix ans les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, ceux de Doel 4 et Tihange 3. Un accord de principe a été conclu sur le sujet avec le groupe énergétique français Engie le 9 janvier.