Vol par ruse au distributeur de billets : voici la méthode des escrocs et les conseils pour se protéger

Dans une vidéo explicative, la banque ING révèle le modus operandi sur base d’images prises par ses caméras de surveillance. Alexandre Pluvinage, responsable de la lutte contre la fraude et la cybercriminalité pour la banque, nous détaille la manœuvre.

”Il y a toujours une mise en confiance de la victime pour commencer : on prétexte qu’elle a oublié un billet par exemple”, détaille-t-il. “Le voleur amène ensuite la victime à rentrer sa carte dans l’appareil et à faire son code secret, tout en l’espionnant. Beaucoup de gens aujourd’hui tapent leur code sans le cacher, pas seulement au distributeur de billets mais aussi en grande surface ou dans des magasins par exemple. C’est pourtant le premier point d’attention : on ne dévoile jamais son code. Sans code pin, la carte est inutile, il faut le protéger”, insiste-t-il.

Reste ensuite à subtiliser la carte, ce qui peut se faire de plusieurs manières. Sur les images de vidéosurveillance, on voit l’homme montrer un coin de l’écran pendant qu’il attrape la carte avec son portefeuille.

Appeler “Card Stop” soi-même

”La dernière étape après cela consiste à nouveau à mettre la victime en confiance, en lui proposant d’appeler le service Card Stop pour bloquer la carte soi-disant avalée par la machine. Le voleur fait mine d’appeler et donne son téléphone avec un complice au bout du fil”, précise Alexandre Pluvinage.

Pour éviter cela, il faut toujours appeler soi-même Card Stop au 078 170 170. “On peut d’ailleurs conseiller à tout le monde d’avoir le numéro encodé dans son téléphone”, propose le responsable de la lutte contre la fraude. Il est possible aussi de bloquer sa carte directement dans les applications bancaires sur son smartphone ou d’y trouver le numéro de téléphone.

”Si vous avez le moindre doute lors d’un passage au distributeur, si une personne est un peu trop proche, il ne faut pas hésiter à le dire, voire à partir”, poursuit notre interlocuteur. “On peut toujours prévenir quelqu’un de la banque ou la police si ce genre de fait se produit”.

Pendant la période du Covid, ces vols par ruse étaient en diminution mais ils ont maintenant repris, constate encore ING.