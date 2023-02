Prolongation du nucléaire : Engie attend encore la demande du gouvernement

Après Doel 4 et Tihange 3, le gouvernement réuni en comité restreint (kern) a décidé vendredi d'étudier la prolongation d'autres réacteurs nucléaires. Les autorités souhaitent ainsi garantir un approvisionnement énergétique pour le pays lors des hivers 2025-2026 et 2026-2027.

Engie avait déjà indiqué que le cadre légal actuel ne faisait pas de distinction entre une prolongation normale et une prolongation à court terme à laquelle le gouvernement fait référence. En d'autres termes, les préparatifs qui sont déployés pour la prolongation des deux réacteurs les plus récents (Doel 4 et Tihange 3) devraient être répétés pour les plus anciens. Sans oublier la question économique: est-ce réalisable de procéder à cette prolongation au vu des investissements qui seront requis? En outre, le matériel nucléaire actuel ne serait pas conçu pour fonctionner uniquement quelques mois par an, comme le souhaiteraient les autorités.

L'Agence de contrôle nucléaire (AFCN) ne souhaite pas encore s'exprimer sur les pistes envisageables. "Nous avons appris la décision. Le gouvernement doit maintenant poser la question à Engie et ce dernier doit constituer et déposer un dossier de sécurité", commente-t-on au régulateur.