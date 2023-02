Le numéro de garde médicale 1733 indisponible dans la moitié de la Wallonie

Le numéro 1733, qui joue un rôle de tri et d’aiguillage des patients, est lié aux services de garde locaux et est disponible pour l’aide médicale non urgente.

Dans la zone concernée par l’interruption de service, la centrale d’appel d’Arlon gère les appels au 112 et au 1733 mais ne disposera que de la moitié du personnel nécessaire pour fonctionner certains jours de février, explique Guy Delrée, président de la fédération des associations de généralistes de Wallonie. Seuls les appels au 112 seront donc pris en charge tandis qu’un répondeur sera enclenché pour la garde médicale.

Les patients devront alors se rendre au poste médical de garde ouvert ou appeler le 112 en cas d’urgence. Selon le médecin, cette indisponibilité de service entraîne de nombreux problèmes pour le patient et dégrade sa prise en charge.