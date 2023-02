”Je veux augmenter le taux de contribution de Netflix, TF1 etc. pour soutenir la production audiovisuelle francophone”, lance Bénédicte Linard

Pour cela, il faut évidemment soutenir et donner les moyens nécessaires au secteur. En Fédération Wallonie-Bruxelles, outre les aides financières directes octroyées et indirectes (la RTBF qui doit par exemple aider à la production de films et de séries francophones), d’autres sources existent.

”Les autres gros opérateurs, style Netflix, TF1 etc. doivent aussi contribuer au financement du secteur”, a rappelé Bénédicte Linard ce matin sur LN24. “En 2022, c'était presque 7 millions d’euros qui sont arrivés par cette voie-là pour soutenir la production belge francophone. Et ça va continuer, car j’ai l’intention d’augmenter le taux de contribution demandé”.

Interrogée sur le nouveau contrat de gestion de la RTBF 2023-2027, que les éditeurs de presse écrite dénoncent comme un texte “laxiste” et “une concurrence frontale” déloyale, la ministre réfute et défend les décisions prises. “C’est la première fois qu’il y a un texte aussi clair, transparent, avec des indicateurs mesurables et des obligations très fortes”.

Sur la question de la concurrence, Bénédicte Linard rappelle qu’elle n’est pas que belge, mais bien mondiale et que par exemple une somme de 5 millions a été mise sur la table pour travailler la “découvrabilité des médias”, soit aider les contenus à être repérés par les usagers parmi un vaste ensemble d’autres contenus.