Les recours contre l’implantation d’éoliennes sont en augmentation. Un ras-le-bol se fait de plus en plus sentir. Explications.

RÉGIONS | Gaspillage énergétique à Namur : jusqu’à 350€ d’amende pour les commerces et entreprises

Lundi soir, le groupe militant écologiste Exctinction Rebellion (XR) menait une action dans le centre de Namur afin de sensibiliser les commerçants namurois au gaspillage énergétique.

Ce nouveau règlement a été approuvé par la Ville de Namur, dans le cadre de la crise énergétique.

RÉGIONS | La piscine de Saint-Hubert rouvrira bien le 3 mars, mais le conseil communal appelle à l’aide

Fin décembre, la décision de fermeture de la piscine de Saint-Hubert pour les mois d’hiver avait fait couler beaucoup d’encre. La hausse des coûts de l’énergie obligeait les autorités communales à stopper les frais. Mais bonne nouvelle, la réouverture annoncée pour le 3 mars prochain est bien maintenue. Le conseil d’administration du bassin borquin n’a pas chômé lors cette fermeture forcée.

RÉGIONS | 14 richesses touristiques insoupçonnées vont être valorisées par Terres-de-Meuse

La Maison du tourisme Terres-de-Meuse va créer des supports de valorisation des éléments mal ou méconnus d’une partie des 27 communes qu’elle couvre.

RÉGIONS | « Wild Tattoo Show »: 250 tatoueurs venus de 21 pays à Namur Expo

Les Namurois Laura Sampaix et Kevin Hublet organisent les 3 et 4 juin une convention internationale de tatouage à Namur Expo. 250 artistes sont attendus.

RÉGIONS | Jean-Marie et Jennifer ouvrent leur ferme aux familles à Stavelot

Installés depuis deux ans à Baronheid, Jean-Marie Michel et Jennifer Louis ont décidé d’ouvrir une ferme d’animations, pour partager leur amour des animaux. Moutons, lapins, chèvre ou pigeons, des familles pourront bientôt découvrir les animaux de Jean-Marie Michel et Jennifer Louis, installés depuis deux ans à Baronheid, dans la commune de Stavelot. Au départ, le couple s’est lancé, pour le plaisir, dans l’élevage des lapins. "Il y a souvent des gens qui viennent pour en adopter et qui posent des questions sur les animaux, ils sont curieux. On s’est dit qu’on avait envie de partager cette passion", raconte Jean-Marie.

Le couple a alors posté un message sur Facebook et, rapidement, de nombreuses demandes sont arrivées. "On était même un peu surpris."

Plusieurs petites activités sont déjà prévues, le biberonnage des agneaux par exemple.

CULTURE | « Thorgal Saga », ou le crépuscule du Viking

Depuis 2010, l’univers de Thorgal, un personnage iconique de la BD franco-belge créé dans les années 70 par jean Van Hamme, s’était démultiplié à travers plusieurs séries parallèles, certaines consacrées à des protagonistes de la franchise ( Kriss de Valnor, Louve), une autre à l’enfance du héros ( La jeunesse de Thorgal).

Avec Thorgal Saga, les éditions du Lombard franchissent une nouvelle étape et offrent aux auteurs intéressés la possibilité de développer un album autour de l’univers de Thorgal.

SPORT | Jesper Fredberg, CEO d'Anderlecht, défend son mercato : « Slimani était depuis longtemps sur notre liste »

Il faut de toute urgence que j’aille faire un jogging avec ma femme. Ces derniers jours, j’ai plus vu notre chef de presse, Mathias, qu’elle. La dernière nuit du mercato, je n’ai dormi que deux heures et demie. " Le CEO Sports Jesper Fredberg (41 ans) le dit avec le sourire, mais il en a vu de toutes les couleurs pendant ce mercato. Et le résultat final ne plaît pas aux supporters. Tout en expliquant dossier par dossier, il a pris son temps pour se défendre et pour les rassurer.

Standard: Deila rêve de se battre pour le top 4

Au cours du mois de janvier, Ronny Deila a pu glisser quelques phrases qui laissaient transparaître une certaine impatience. Sa sortie sur le fait que le Standard n’est pas un club du top dans tous les domaines a pu agacer, en interne.

Ses interventions, pendant le mercato, étaient toujours une occasion de guetter ce qu’il attendait comme renfort – surtout un attaquant – même s’il a toujours dit que le club n’allait “pas acheter pour acheter”.

Au surlendemain de la clôture du marché, et alors que seul Ibe Hautekiet, un défenseur, est arrivé, tout le monde était curieux d’avoir la réaction de l’entraîneur norvégien, pour entendre son bilan. Après avoir glissé dans un sourire que “vous (les journalistes) en saviez plus que moi” sur les potentiels renforts, il n’a laissé apparaître aucun signe d’agacement.

Zizou Bergs : « Tout donner pour la dernière année de Johan »

Parti en Corée du Sud avec une défaite au premier tour du BW Open dans les bagages, Zizou Bergs était soulagé d’avoir quelques jours de repos pour préparer ce tour qualificatif de Coupe Davis programmé ces samedi 4 et dimanche 5 février à Séoul. "Avec tous les différents décalages horaires à digérer, c’est vraiment compliqué pour le corps. C’est une bonne chose d’avoir un peu de temps pour récupérer et se mettre dans le bon état d’esprit", nous expliquait-il dans la foulée de son élimination au Challenger de Louvain-la-Neuve. "Comme tout le monde, j’ai entendu que c’était la dernière année de Johan, donc j’ai vraiment envie de tout donner avec l’équipe."

