Les ventes de voitures encore en hausse en janvier

Sur le marché du neuf, si les chiffres sont encourageants, certains analystes s'attendaient à mieux, une année de Salon de l'Auto. "Le nombre de visites des showrooms des distributeurs de marque est inférieur aux espérances", pointe Traxio qui explique la hausse des immatriculations neuves par les livraisons des véhicules commandés l'an dernier.

"Une image plus fidèle du nombre de commandes de janvier ne sera visible dans les statistiques que dans quelque temps. Entre-temps, (...) les délais de livraison s'éternisent dans la plupart des marques. Nous n'envisageons une normalisation que d'ici la fin de l'année et pendant ce temps les statistiques des voitures neuves continueront de fluctuer en fonction des délais de livraison plutôt que des commandes", commente Filip Rylant, porte-parole de Traxio.

Sur le marché de l'occasion, les Allemandes de luxe ont bien progressé en janvier à l'instar de BMW et Mercedes dont les immatriculations ont augmenté de 10,1 et de 14,7% respectivement. Les marques les plus populaires le mois passé étaient VW, BMW, Opel, Mercedes et Peugeot.