Flandre: les recherches se poursuivent pour retrouver une jeune femme tombée dans la Senne à Zemst

Aux alentours de 01h00 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, deux témoins ont vu une cycliste chuter dans la Senne alors qu'elle empruntait le chemin de halage à Eppegem (Zemst). La zone de police Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) et les pompiers ont alors prospecté la rivière. Leur action a duré une bonne partie de la journée dimanche, sans livrer de résultat. De nouvelles opérations de recherche, menées mardi et mercredi, se sont également révélées infructueuses.

Mercredi après-midi, un mannequin ayant un poids et une taille similaires à la victime a été utilisé afin de recréer le trajet potentiel sillonné par le corps de la jeune femme. Celui-ci a été jeté à l'eau peu après 16h00, à un moment où les conditions de marée et de courant étaient identiques à celles du moment de l'accident. Le modèle a été emporté sur une longue distance et a fini par se coincer près de l'écluse de Zemst, où le canal de dérivation rejoint la Senne, un emplacement qui a déjà été fouillé à plusieurs reprises.

L'endroit, qui présente une profondeur de trois à quatre mètres, sera à nouveau passé au crible jeudi, à l'aide notamment d'équipements télescopiques. Dans l'après-midi, lorsque la marée remontera, des plongeurs examineront le fond.