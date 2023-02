Débat politique: 3 000 citoyens wallons bientôt tirés au sort

Mais il rappelle que la future Maison des parlementaires, l’un des deux fameux chantiers dont on parle depuis des mois, est aussi "ouvert aux citoyens ". Ça prendra plus de sens avec les commissions délibératives: des citoyens tirés au sort, des députés wallons, un débat politique.

1. Les conditions

Le décret ouvrant la possibilité de réunir des commissions mixtes députés/citoyens a été voté à l’unanimité en octobre 2020. On appelle ça une "commission délibérative". Elle est constituée de 30 citoyens, tirés au sort, et de 10 députés. L’objectif est de débattre d’une problématique qui concerne l’intérêt général et qui touche aux compétences wallonnes. On travaille pendant 4 jours minimum, en séance publique, avec des horaires adaptés pour ne pas exclure les gens qui ont un emploi. L’idée est que la participation soit accessible à tout le monde et qu’elle n’engage pas de frais. Un jeton de présence de 217 € bruts par jour sera versé aux citoyens. Un budget de 100 000€ est prévu, dont la moitié financera la première session.

2. Le tirage au sort

Dans un premier temps, 3 000 personnes vont être tirées au sort. On procède à un deuxième tirage dans le lot de ceux qui ont répondu favorablement à l’invitation. Au terme du processus, on garde 60 noms: 30 effectifs et 30 suppléants. "Tout se fait sur base volontaire . On ne vient pas là parce qu’on y est obligé, ni pour écouter des députés qui pérorent", insiste André Frédéric.

3. L’initiative

Elle peut venir des citoyens comme des députés, sur un support papier ou par internet via le site du Parlement wallon (où l’onglet "Votre avis" s’est enrichi d’une ligne "Commission délibérative" depuis ce jeudi). Il suffit de poster une suggestion de thématique, qui sera la base du débat. Si la Conférence des présidents (Bureau du Parlement wallon, chefs de groupe et présidents de commissions) donne son feu vert à la suggestion, le déposant devra encore recueillir 2 000 signatures de personnes âgées d’au moins 16 ans domiciliées en Wallonie.

4. La thématique

La seule référence des députés wallons à ce stade, c’est le Parlement bruxellois, aucune autre assemblée ne "pratiquant" les commissions délibératives : en 3 ans, l’assemblée a tenu 4 sessions. On y a débattu notamment de la 5G, des personnes sans domicile fixe, du Covid et des leçons qu’il fallait en tirer, etc.

5. La première

"L a commission ne peut pas siéger moins de 9 mois avant le scrutin. La première session devra se tenir avant la fin du mois de juin prochain ", résume André Frédéric. "Ce serait mieux si la première initiative émanait des citoyens", estime Stéphane Hazée, chef de groupe Écolo. Mais si ça ne mord pas, les députés feront une suggestion pour que la première commission puisse se tenir avant l’échéance.Un comité d’accompagnement composé de quatre universitaires encadrera le processus. Et les services du Parlement se rendront disponibles pour répondre aux questions de chacun, confirme la greffière intérimaire Sandrine Salmon.

6. Le suivi

Au terme des travaux, un rapport est rédigé par deux citoyens et deux députés. Il est voté par les députés et par les citoyens (vote secret). Le texte est ensuite examiné par la commission compétente, selon la thématique, et renvoyé en séance plénière. Les députés s’engagent à organiser un suivi dans les 6 mois.