C’est bientôt le carnaval et un peu partout dans le monde, on s’apprête à fêter la fin de l’hiver. L’occasion de faire la fête où tout est permis ou presque. A cette occasion, L’Avenir met les petits plats dans les grands pour vous faire découvrir ces festivités. Agenda, diaporama, vidéo et quiz pour ne rien rater de ces festivités.