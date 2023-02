Mathieu Michel propose une partie variable dans le salaire des mandataires publics

"Je propose que chaque mandataire, au début de la législature, présente son plan, avec des indicateurs de réussite clairs, expose-t-il. Si le mandataire réussit à atteindre ses objectifs, il pourrait bénéficier de l'ensemble de son salaire sous la forme d'une partie fixe accordée automatiquement et d'une partie variable accordée en fonction des résultats."

Pour les hauts fonctionnaires, le système serait relativement simple à appliquer. "On sait objectiver un certain nombre de résultats", explique M. Michel. Pour un ministre ou un secrétaire d'État, "tout l'enjeu, c'est d'identifier des critères objectivables et communément admis qui permettent de faire cette évaluation", ce qui n'est pas chose aisée, admet Mathieu Michel.