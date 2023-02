"C’est l’occasion de tester son rapport à l’alcool et d’apprécier les bienfaits d’une pause dans sa consommation: un meilleur sommeil, une meilleure concentration, plus d’énergie, pourquoi pas même une perte de poids (car oui l’alcool est très calorique), ainsi qu’un gain d’argent. En effet, en moyenne, chaque belge boit pour 462€ de boissons alcoolisées par an " explique l’ASBL dans son communiqué.

Plus de 16% des adultes y participent

Si vous avez l’impression que le nombre de participants augmente considérablement, vous avez sans doute raison. L’ASBL estime en effet, que plus de 1 500 000 Belges pratiquent, désormais, le fameux mois sans alcool. Et si vous devez fêter un événement spécifique, voici la solution proposée par Tournée Minérale. "Pour les personnes les plus réticentes à se passer d’alcool pendant un mois complet, Tournée Minérale a introduit un joker. Vous avez votre anniversaire ou une grande occasion qui tombe en février et pour laquelle vous ne souhaitez pas vous passer de boissons alcoolisées? Ce n’est pas pour autant qu’il faut abandonner l’idée de participer. Sortez votre joker ce jour-là et profitez des bienfaits d’une pause sans alcool le reste du mois. "

Et pour les personnes inquiètent pour l’Horeca, différents témoignages expliquent que le mois de février reste généralement creux et nuancent les pertes pour leur établissement.