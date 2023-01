Najim Laachraoui et Kalhid El Bakraoui, pièces-maîtresses du puzzle des attentats du 22 mars

Durant toute la matinée, un enquêteur de la section antiterroriste de la police judiciaire fédérale (DR3), assisté des juges d’instruction chargés de l’enquête sur les attentats de Bruxelles, s’est attaché à décrire qui était Najim Laachraoui, comment il s’était radicalisé, son départ en Syrie, son rôle dans ce pays en guerre depuis 2011 et sa mission en Belgique.

Né le 18 mai 1991 à Ajdir, au Maroc, le jeune homme obtient la nationalité belge le 6 août 2001. Il est scolarisé dans une école communale de Schaerbeek, puis dans l’enseignement catholique en secondaire. Considéré comme un élève brillant, il échouera néanmoins dans ses études supérieures. C’est à l’âge de 18 ans que son père remarque un changement dans son attitude. Le jeune homme commence à se rendre à la mosquée et prend des cours privés avec un prêcheur connu pour son radicalisme. Deux ans plus tard, les contacts entre le père et son fils deviennent plus tendus. Le père trouve son fils plus agressif et moins tolérant à la mixité.

Malgré plusieurs participations, à partir de 2012, à des manifestations qui rassemblent des membres de l’organisation djihadiste belge Sharia4Belgium, Najim Laachraoui est resté longtemps inconnu de la justice. Ses empreintes et son ADN ne sont ainsi jamais relevés de son vivant sous sa véritable identité.

Après une première tentative abandonnée fin janvier 2013, il rejoint la Syrie à la mi-février pour rejoindre les rangs du groupe salafiste djihadiste Majlis Shura Mujahidin, fondé en 2012. Ce groupe, spécialisé dans les prises d’otages et qui compte de nombreux combattants européens - notamment néerlandophones et francophones -, sera totalement absorbée par l’État islamique en Irak et au Levant en 2014, qui deviendra ensuite l’État islamique (EI) tel que nous le connaissons aujourd’hui. En Syrie, Najim Laachraoui combat aux côtés de l’accusé Bilal El Makhoukhi et rejoint la brigade Liwa as Saddiq, les "forces spéciales" de l’EI et qui sera chargée de mener des actions sur le Vieux Continent.

De retour en Belgique, la maison qu’il loue à Auvelais (Sambreville, en province de Namur) sera le point de départ des terroristes de Paris. À Bruxelles, il fréquentera différentes planques de la cellule, à Jette, Forest, Schaerbeek. Au sein de la cellule terroriste belge, il a joué quatre rôles, selon les enquêteurs: logisticien (il se procure du matériel pour fabriquer les bombes et met en relation des membres de la cellule), artificier (il fabrique l’explosif TATP), organisateur (il est en contact avec le commanditaire des attentats) et, finalement, kamikaze. À 07h58, il déclenche sa charge explosive dans le hall des départs du nouveau bâtiment de Brussels Airport, quelques secondes après Ibrahim El Bakraoui.

Faute d’empreintes ou d’ADN disponibles avant les attentats, le décès de Najim Laachraoui n’est officialisé que le 10 juin 2016, lorsqu’il est formellement identifié comme étant le second kamikaze de Zaventem.

Vétéran du djihad en Syrie, c’est aussi Najim Laachraoui qui est resté le plus longtemps au "Sham" (en Syrie). Il connaît bien la Belgique et entretient des contacts privilégiés avec l’émir Abou Ahmed, qui dirige la cellule depuis la Syrie d’après l’enquête. Ces éléments en font un profil idéal pour diriger la cellule belge, s’il y avait bien un chef en Belgique, selon l’islamologue Mohamed Fahmi.

La cour s’est ensuite intéressée à la personnalité et au parcours de Khalid El Bakraoui. Né le 12 janvier 1989, il est le cadet d’une fratrie comptant son frère aîné Ibrahim et leur petite sœur. "Hypervigilant", "méthodique", "prudent", le "coordinateur" de la cellule restera toujours dans l’ombre.

À tel point que Khalid El Bakraoui constitue encore un "immense puzzle dont certaines pièces sont manquantes", a prévenu l’enquêteur de la police judiciaire fédérale au début de sa présentation. "Cette complexité illustre un certain professionnalisme dont il a fait preuve dans son entreprise terroriste."

Dès l’âge de 15 ans, il se fait connaître des services de police pour rébellion, vols, détention d’armes et vols à main armée. Il sera d’ailleurs incarcéré en 2011 après avoir été intercepté, en flagrant délit, en train de s’équiper pour un braquage.

C’est après son séjour en prison qu’il montre les premiers signes de radicalité. "Nous ne connaîtrons jamais le parcours de radicalisation de Khalid El Bakraoui", a reconnu le témoin. Toutefois, les visites que lui a rendu son cousin Oussama Atar (chef présumé de la cellule depuis la Syrie) constituent une piste envisagée par les enquêteurs. D’ailleurs, plutôt que de parler de "radicalisation" à son encontre, l’islamologue Mohamed Fahmi préfère employer le terme de "politisation de la criminalité" le concernant.

Il se marie en 2014. Lors d’un "voyage de noces" en Turquie (réservé la veille du départ), il abandonne sa femme une journée à l’hôtel prétextant "des choses à faire". Selon l’accusé Osama Krayem, c’est le moment ou le kamikaze se serait rendu en Syrie pour rencontrer son cousin Oussama Atar et Abou Mohammad Al-Adnani, le responsable des opérations extérieures de l’État Islamique.

Rétrospectivement, il est soupçonné d’avoir participé, la même année, à un assassinat commis apparemment "sans raison" mi-décembre à Jette. Selon l’accusé Osama Krayem, il se serait agi, pour lui et son frère, de "tester" ce que cela faisait de tuer un être humain.

Khalid El Bakraoui entre dans la clandestinité peu après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, pour lesquels il a joué un rôle de coordinateur en contribuant à fournir planques, téléphones, armes, véhicules et faux documents. "Il ne se fera plus remarquer physiquement jusqu’au jour des attentats à Bruxelles, où on le verra apparaître sur les images de vidéosurveillance de la Stib lorsqu’elles seront examinées", a précisé la juge d’instruction Sophie Grégoire.

Une heure après la double explosion qui a retenti à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, Khalid El Bakraoui déclenche sa bombe à 09h10 à la station de métro Maelbeek alors que la rame redémarre, tuant 16 personnes et en blessant des dizaines d’autres. Il est formellement identifié dans la nuit du 22 au 23 mars 2016, grâce aux empreintes relevées sur la main du kamikaze du métro. À 27 ans, il laisse une épouse et un fils, qui naîtra un mois plus tard.

Dix hommes sont accusés devant la cour d’assises, dont un, Oussama Atar, est présumé mort en Syrie et fait donc défaut. Parmi les accusés présents, huit sont poursuivis pour participation aux activités d’un groupe terroriste, assassinats terroristes sur 32 personnes et tentatives d’assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième ne doit répondre que de participation aux activités d’un groupe terroriste.