Dépenses du Parlement wallon: Ethias triple sa prime

Assureur à réassurer

En mai 2019, le greffier Frédéric Janssens attribue à l’assureur liégeois Ethias le marché public de services destiné à couvrir le futur chantier de la Maison des parlementaires. Allianz Benelux et AG Insurance, qui ont aussi reçu le cahier spécial des charges, n’ont en effet remis aucune offre.

À l’époque, on estime à 15,1 millions le coût de ces travaux et la prime unique pour l’assurance "tous risques chantier" s’élève à 47 268 €. Le contrat couvre 20 mois de travaux et 24 mois de maintenance une fois la réception du chantier actée.

Le 8 février 2022, la prime est revue à la hausse via un premier avenant approuvé par le greffier: le chantier a pris du retard et il coûtera plus cher. On parle alors d’une valeur de 19,6 millions€. La prime "tous risques chantier" passe de 47 268 € à 100 188 € et la couverture du chantier est prolongée jusqu’au 30 novembre 2022. Soit 18 mois de plus.

En octobre 2022, le Parlement sollicite un 2e avenant auprès d’Ethias pour les mêmes raisons: le chantier est en retard et la valeur doit être ajustée.

Aujourd’hui, Ethias présente la note: ça fera un supplément de 200 491 €, soit 300 679 €, pour couvrir, jusqu’au 28 février (soit 3 mois de plus, avec effet rétroactif à partir du 1er décembre), un chantier dont la valeur est passée à 42,3 millions, selon Ethias.

L’assureur prévient en effet le Parlement wallon: il ne pourra pas endosser les risques financiers seul et devra lui-même se couvrir auprès d’un autre assureur, selon le principe de la réassurance. Dont coût supplémentaire pour Ethias.

Incontournable

Que va faire le Bureau du Parlement wallon ? En gros, la nouvelle équipe qui gère les décisions de l’assemblée n’a pas le choix.

Le chantier est sous-assuré par rapport à sa valeur et il est actuellement "à découvert", puisque le précédent avenant courait jusqu’au 30 novembre. Ethias pourra alors assurer rétroactivement la période concernée jusqu’à la fin du mois de février maximum. Intégrée au paquet "tous risques chantiers", l’assurance responsabilités, par contre, ne bénéficiera d’aucune rallonge. Oups.

Bref, il faut régulariser la situation en acceptant le projet d’Ethias. Par contre, rien n’interdit au Parlement de négocier ensuite une réduction de la prime.

Ce n’est pas terminé. Une fois la réception provisoire du chantier fin février (sauf nouveau retard), il faudra aussi renégocier la prime décennale RC pour le bâtiment (25 973 €) qui n’a encore fait l’objet d’aucun avenant.